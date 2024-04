Ex-técnico do Real Madrid coloca Messi e Ronaldo em prateleira acima de CR7

O técnico Fabio Capello, com passagens por Real Madrid, Juventus e Milan, elogiou Cristiano Ronaldo, mas colocou Messi e Ronaldo Fenômeno em uma prateleira acima.

O que aconteceu

Para Capello, Messi, Pelé, Maradona e Ronaldo foram gênios no futebol e o craque português não está no mesmo nível.

Conheci Messi no Troféu Joan Gamper e com 20 ou 25 minutos de jogo, procurei Rijkaard [então técnico do Barcelona] e pedi que me emprestasse o Messi na temporada. Ele era um gênio. Messi, Pelé e Maradona, sim, foram gênios. Esqueci-me de um que também poderia entrar: Ronaldo, o Gordo. Fabio Capello

"Ele [Cristiano Ronaldo] é um grande jogador. Ganhou títulos, Bolas de Ouro, mas não foi tão genial como Messi. Cristiano Ronaldo é um grande goleador e sabe fazer tudo, mas não é um gênio", disse Capello durante o Prêmio Laureus.

Capello não chegou a trabalhar com Cristiano Ronaldo durante suas passagens pelo Real Madrid. O técnico italiano comandou o Real nas temporadas 1996/1997 e 2006/2007, conquistando o Campeonato Espanhol em ambas as ocasiões.