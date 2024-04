Ex-São Paulo, André Jardine abre disputa por última vaga no Mundial de Clubes de 2025 pelo América-MEX

Atual campeão nacional com o América-MEX e líder da Liga MX faltando apenas uma rodada para o fim da primeira fase, o técnico brasileiro André Jardin deseja aproveitar o grande momento vivido pelo clube para conquistar uma vaga no Mundial de Clubes da Fifa, disputado em 2025.

Para isso, nesta terça-feira, o América-MEX recebe o Pachuca, no Estádio Azteca, às 23h15 (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Concachampions, competição interclubes mais importante da América do Norte e Central. Maior vencedor do torneio, com sete troféus, o América-MEX não conquista a competição desde a edição de 2016.

Neste ano, o clube mexicano tem um incentivo extra para conquistar a competição, já que o campeão garante a última vaga restante da Concacaf no novo Mundial de Clubes de 2025, que será realizado nos Estados Unidos. O novo formato do torneio reunirá 32 equipes, sendo 12 europeus e 6 sul-americanos, incluindo Palmeiras, Flamengo e Fluminense, campeões das três últimas edições da Libertadores.

André Jardine comentou sobre a possibilidade de disputar o Mundial, destacando que é um estímulo para equipe na Concachampions. "É claro que é um estímulo gigantesco poder levar o América ao Mundial, ainda mais nessa versão nova do ano que vem, que vai contar com um maior número de grandes clubes do mundo. Estamos muito concentrados e confiantes, pois esse é um objetivo não só do clube, mas meu, pessoalmente."

"Uma competição de mata-mata não tolera deslizes. Vamos respeitar o Pachuca, mas sempre cientes de que temos condições de chegar ao título e escrever mais uma página bonita na história do América", continuou.

¿Quién ganará la serie y obtendrá el boleto a la Final? ¿? @ClubAmerica o @Tuzos ??? pic.twitter.com/ISMjAINRYx ? Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 23, 2024

O brasileiro avaliou o momento da equipe e projetou melhora constante durante a temporada. "Vivemos um ótimo momento, sem dúvidas. Mas o fato de já estarmos classificados para o mata-mata na Liga MX não nos fez tirar o pé, porque sabemos que temos pontos a melhorar para buscar todos os objetivos da temporada."

"O América tem enorme tradição na Concachampions e este jejum incomoda a torcida, como eu sei que os cinco anos sem ganhar a Liga MX incomodavam também", disse o treinador, que ao conquistar a Liga MX logo em seu primeiro torneio pelo clube, acabou com um incômodo jejum do time.

Para o Mundial de 2025, couberam quatro vagas à Concacaf, distribuídas entre todos os campeões da Concachampions entre 2021 e 2024. Assim, os mexicanos Monterrey e León e o norte-americano Seattle Sounders já estão garantidos. Resta um lugar, disputado entre os semifinalistas da atual edição: América-MEX, Pachuca e Columbus Crew. O Monterrey, também presente na semifinal, já tem vaga assegurada.