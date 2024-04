Ex-Cruzeiro tem contrato rescindido após flertar com namorada de colega

Imagem: Divulgação/Site oficial do Liverpool-URU

O lateral-esquerdo paraguaio Miguel Samudio, com passagem pelo Cruzeiro, teve o contrato rescindido pelo Liverpool, do Uruguai, por enviar mensagens flertando com a namorada de um companheiro de equipe.

O que aconteceu

Segundo a imprensa local, Samudio foi desligado do clube por supostamente ter enviado mensagens à namorada do zagueiro Ignacio Rodríguez, de 20 anos.

O lateral teria sugerindo pretensões de ter um vínculo afetivo com a namorada do companheiro.

Samudio, de 37 anos, foi um dos destaques do Liverpool uruguaio na última temporada. O lateral participou de 40 partidas e marcou dois gols em 2023.

Até o momento da inusitada rescisão, era titular absoluto da equipe e participou do título uruguaio de 2023, o primeiro da história do clube.

Já em 2024, foram dez jogos e nenhum gol marcado. Samudio esteve em campo contra o Palmeiras, pela Libertadores, no último dia 11, quando o Verdão derrotou a equipe uruguaia por 3 a 1 no Allianz Parque.

Ignácio Rodriguez saiu do banco na ocasião e também participou do jogo diante do Palmeiras.

Miguel Samudio teve uma breve passagem pelo Cruzeiro em 2014 e participou da campanha do título brasileiro.

O paraguaio foi reserva durante a temporada e participou de 24 jogos pelo time cruzeirense, com dois gols marcados.