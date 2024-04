Imortal! Grêmio supera expulsão e arranca primeira vitória na Libertadores

Na terceira rodada da fase de grupos, o Grêmio superou a expulsão de Villasanti, venceu o Estudiantes por 1 a 0 no Estádio Jorge Luis Hirschi e conquistou sua primeira vitória na Libertadores

O gol gremista foi marcado por Nathan Fernandes. A rede balançou apenas no segundo tempo da partida.

O resultado fez o Grêmio somar os primeiros três pontos no Grupo C, mas segue na lanterna. Já o Estudiantes ficou na segunda posição, com quatro.

O duelo marcou o reencontro entre as equipes após a Libertadores de 2018. Na ocasião, o Imortal eliminou os argentinos nos pênaltis na disputa das oitavas de final.

Agora, o Grêmio volta as atenções no Brasileirão e visita o Bahia no próximo sábado (27). A bola rola às 21h (de Brasília). Já o Estudiantes encara o Boca Juniors na semifinal da Copa da Liga Argentina. O jogo acontece na próxima terça-feira (30), às 20h.

Como foi o jogo

Equilíbrio e poucas chances de gol! O primeiro tempo ficou marcado por muita disputa pelos espaços e poucas oportunidades claras. Apostando em chutes de fora da área, Estudiantes e Grêmio tiveram dificuldades para furar a marcação e balançar a rede. A melhor chance foi do time gaúcho, que criou boa jogada com JP Galvão e Soteldo, mas o chute do venezuelano foi travado pela ótima intervenção do zagueiro Zaid Romero. O ponto negativo da etapa inicial ficou em mais uma lesão de Pedro Geromel, que sentiu dores no ombro e deu lugar a Rodrigo Ely.

Tradição do Imortal fez a diferença! Mesmo com dificuldades para balançar a rede, o Grêmio seguiu melhor ao longo do segundo tempo e chegou a acertar o travessão com Cristaldo. A situação, no entanto, ficou mais difícil com a expulsão de Villasanti aos 20 minutos. Mas as mudanças de Renato Gaúcho e o talento de Gustavo Nunes e Nathan Fernandes fizeram com que a vitória gremista fosse definida em rápido contra-ataque para manter o Imortal com chances de classificação.

Gols e lances importantes

Primeira chance argentina! Embalado pela torcida, o Estudiantes chegou com perigo ao ataque logo aos sete minutos. Zaid Romero avançou com liberdade pela intermediária e arriscou finalização, mas mandou pela linha de fundo.

Resposta gaúcha! Com boa marcação na saída de bola, o Grêmio por pouco não se aproveitou disso. Aos 11, Pepê roubou e passou para Everton Galdino. O atacante encontrou Cristaldo dentro da área, mas o chute saiu fraco e parou nas mãos do goleiro.

Estudiantes chegou novamente! Em mais uma chegada perigosa, Javier Correa tentou duas vezes antes de levar perigo ao gol do Grêmio. O chute, porém, subiu demais e saiu pela linha de fundo.

Faltou pontaria! Também com chances de abrir o placar, o Grêmio chegou novamente ao ataque, mas arriscou de longe. Aos 16, após jogada de Soteldo, Fábio recebeu passe pela esquerda, cortou para o meio e chutou para fora.

Que chance! Bem posicionado em campo, o Grêmio criou a melhor oportunidade do jogo. Aos 28 minutos, JP Galvão fez boa jogada e deixou Soteldo livre dentro da área para finalizar. Romero, porém, chegou na hora exata e travou a finalização.

Mais uma lesão! Aos 36, Geromel precisou deixar o campo para dar lugar a Rodrigo Ely. O zagueiro sentiu dores no ombro e deixou a partida da Libertadores lesionado.

Susto dos argentinos! Logo aos seis minutos da etapa final, Javier Correa deixou Rodrigo Ely na saudade, invadiu a área pelo lado esquerdo e finalizou para boa defesa de Marchesín.

Resposta imediata! Dois minutos depois, Cristaldo recebeu passe de Soteldo na entrada da área e soltou a bomba. Bem posicionado, Mansilla defendeu e e evitou o gol gremista.

No travessão! Em bom momento na etapa final, o Grêmio ficou no quase. Aos 13 minutos, Everton Galdino arriscou e mandou em cima da marcação. Na sobra, Cristaldo emendou um voleio e viu a bola explodir no travessão.

Na rua! Aos 20 minutos, Villasanti recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Grêmio com um a menos após pisão no pé de Tiago Palacios. Os gremistas reclamaram bastante da decisão do árbitro.

Gol da superação! Mesmo com um a menos, o Grêmio encontrou contra-ataque letal e abriu o placar. Aos 30 minutos, Gustavo Nunes arrancou em velocidade e cruzou rasteiro para Nathan Fernandes completar.

Que susto foi esse! Já aos 38, Palacios chutou de longe e viu Carrillo desviar no meio do caminho. Marchesín aceitou e levou um frango, mas a arbitragem e o VAR anularam o gol por impedimento na jogada.

Ficha técnica

Estudiantes 0 x 1 Grêmio

Data e horário: 23 de abril de 2024, às 19h (de Brasília)

Competição: Libertadores 2024

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Martín Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: David Rodríguez (COL)

Cartões amarelos: Tiago Palacios (EST), aos 22'/1ºT; Cristaldo (GRE), aos 31'/1ºT; Everton Galdino (GRE), aos 36'/1ºT; Villasanti (GRE), aos 46'/1ºT; Enzo Pérez (EST), aos 13'/2ºT; Villasanti (GRE), aos 20'/2ºT; Marchesín (GRE), aos 22'/2ºT; JP Galvão (GRE), aos 23'/2ºT; Fábio (GRE), aos 44'/2ºT

Cartões vermelhos: Villasanti (GRE), aos 20'/2ºT

Gols: Nathan Fernandes (GRE), aos 30'/2ºT

ESTUDIANTES: Matías Mansilla; Mancuso, Lollo (Mauro Méndez), Zaid Romero e Gastón Benedetti; Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa (Pablo Piatti) e Tiago Palacios; Cetré e Javier Correa (Guido Carrillo). Técnico: Eduardo Domínguez.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Fábio; Villasanti, Pepê e Cristaldo (Dodi); Soteldo (Gustavo Nunes), JP Galvão (Gustavo Martins) e Everton Galdino (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Gaúcho.