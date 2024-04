'Essa ilação de John Textor é frágil, é risível, é uma piada', diz Arnaldo

O comentarista Arnaldo Ribeiro criticou no UOL News Esporte o depoimento de John Textor, dono da SAF do Botafogo, na CPI que investiga a manipulação de resultados. Segundo Arnaldo, as alegações de Textor são levianas e risíveis.

'Analisando movimento de jogador não se prova nada': "Ele aproveita esse momento das investigações das apostas para misturar tudo e dizer que o time dele só não foi campeão ano passado porque existiu um complô de manipulação de resultado. Esse baralho todo misturado não significa manipulação de resultado, propriamente dito, mas ele quer, com esses indícios, com essa novidade, um programa de computador, a inteligência artificial, provar que um time ou um jogador facilitou o resultado, e assim ele não vai conseguir. O que são provas? Pode ser escuta telefônica, whatsapp, a conta-corrente do cara. Simplesmente analisando o movimento de um jogador ele não vai conseguir provar nada".

'É muito leviano': "Ele fala, por exemplo, de dois jogos. E cada vez que ele fala nesses dois jogos você fica elucubrando sobre os jogadores envolvidos nesses dois jogos, é muito leviano, então que fale os nomes e arque com a responsabilidade de dizer que fulano se comportou de forma inadequada durante oito ações no Palmeiras x São Paulo do ano passado. Ontem, na CPi, ele fala que 'um jogador do São Paulo teve oito deficiências, isso estava além da normalidade de um jogador, ele tomou a decisão de não interceptar a bola, ele pode mudar a inclinação do corpo para não interceptar a bola, a tecnologia percebe o quanto de peso ele coloca em cada perna como se move'. Sinceramente, é pra dar risada".

'Essa ilação com a tecnologia é frágil, é risível, é uma piada': "Por isso que o senador mostrou o lance do Andreas Pereira, um lance que decidiu a Libertadores. A inclinação do corpo, o lapso, a hesitação, não estão no movimento normal do Andreas Pereira, que pouco erra, mas ele errou, ele errou e foi o gol da Libertadores. Então, essa ilação por meio da tecnologia é muito frágil, risível, ela é uma piada e por isso que gera reação nos outros cartolas e tudo mais".

