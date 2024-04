Especulado no Bayern, Unai Emery fica próximo de renovar com o Aston Villa

O Bayern de Munique segue na busca por um novo técnico para a próxima temporada. O atual treinador, Thomas Tuchel, já anunciou que deixará o clube alemão ao fim das competições. Um dos nomes especulados para o cargo era Unai Emery, porém o comandante está próximo de renovar com o Aston Villa, segundo o The Athletic.

Emery vive ótima temporada no comando da equipe inglesa. Na Premier League, o clube ocupa a quarta colocação, com 66 pontos, e tem grandes chances de conseguir uma vaga para a próxima Liga dos Campeões. Além disso, está na semifinal da Conference League.

De acordo com informações do The Athletic, o treinador espanhol de 52 anos deve renovar com o Aston Villa até 2027 e dar continuidade ao trabalho que se iniciou em 2022.

Apesar da indefinição para a próxima temporada, o Bayern de Munique se prepara para a semifinal da Champions League, contra o Real Madrid. Antes do confronto, o clube bávaro enfrenta o Eintracht Frankfurt no próximo sábado, às 10h30 (de Brasília), na Allianz Arena, pelo Campeonato Alemão. Com o título da competição já conquistado pelo Bayer Leverkusen, a partida deve servir de teste para o duelo diante dos espanhóis.