E a base? Veja quais são os planos de Zubeldía para os jovens de Cotia no São Paulo

Novo técnico do São Paulo, Luis Zubeldía ainda estuda como irá utilizar os garotos da base do Tricolor. O elenco tem diversos jovens oriundos de Cotia, mas que não tiveram muitas oportunidades em 2024.

O argentino está a pouco tempo no clube e ainda não conhece todos os jogadores mais jovens. Ele ainda aguardará os primeiros contatos com o grupo para tomar decisões referentes aos atletas das categorias de base.

Zubeldía já trabalhou com garotos ao longo de sua carreira, sobretudo no Lanús. No time argentino, ele comandou o atacante Flaco López, que atualmente defende o Palmeiras.

"Estou observando os detalhes do plantel que a diretoria me passou. Está bem equilibrado. É um time bem jovem. Antes do jogo com o Barcelona-EQU, tenho três treinos. Dois aqui e um lá, em Guayaquil. Cada sessão de treino te dá informações. Para vocês, podem parecer treinos não muito importantes, mas cada um deles vai me trazer informações. Vai me mostrar mais sobre os jovens, sei que aí há jovens muito bons. Trabalhei com muitos na minha carreira. Dependendo de como eu os veja e do que necessite a minha ideia, tomaremos decisões. Creio que a equipe está fazendo coisas boas. Há outras coisas que, evidentemente, podemos melhorar. Assim vamos tentar fazer", disse o novo comandante.

?? El primer día.#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/b2ABD3GOip ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 22, 2024

A falta de oportunidades a jogadores da base foi uma das críticas da torcida do São Paulo a Thiago Carpini, demitido na semana passada. Garotos como William Gomes, Negrucci, Iba Ly e Igor Felisberto mal entraram em campo neste ano. Já Moreira e Patryck sofreram com lesões e perderam espaço com o antigo treinador.

A expectativa é que a situação mude com Zubeldía. O argentino comandou seu primeiro treino no CT da Barra Funda nesta segunda-feira e, aos poucos, vai conhecendo o elenco. Ele ainda terá duas atividades com o grupo antes do jogo contra o Barcelona-EQU, em Guayaquil, pela Libertadores.

A diretoria do São Paulo corre contra o tempo para regularizar o técnico e tê-lo à disposição no banco de reservas no Equador. Ele busca obter o visto de trabalho e ser devidamente registrado até quinta-feira, data da partida. O embate está agendado para as 21h (de Brasília).