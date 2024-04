Corinthians deveria mirar o Brasileiro e deixar de lado Sula? Ídolos opinam

O Corinthians encara nesta terça o Argentinos Juniors, às 21h30, no Diego Armando Maradona, pela Copa Sul-Americana, às 21h30. Mas ao passo que caminha com alguma folga no torneio continental, o desempenho no Brasileiro já liga o alerta e preocupa. Com nenhum gol marcado e apenas um ponto em três jogos, o Alvinegro se encontra no Z4. O UOL consultou ídolos históricos do Timão para saber: priorizar o Btrasileiro já deveria ser uma realidade no Parque São Jorge?

O Corinthians não tem peça de reposição, não tem uma equipe forte, não tem uma equipe que impõe respeito e medo para o adversário. Faz tempo que o Corinthians está assim. Então, ele tem que se ligar, sim, porque os primeiros sinais já demonstraram, há o sinal amarelo de alerta. Então, tem que ter muita atenção. O Brasileiro é muito difícil, o Corinthians não tem dois times Marcelinho Carioca, campeão mundial em 2000

Não é hora de ficar pensando em priorizar, eles têm que priorizar tudo que tem pela frente, eu acredito, eu tenho fé neles. Mas o importante é todos estejam preocupados com rebaixamento, mas ainda não é hora para pensar no rebaixamento Basílio, autor do gol do título de 1977

O elenco do Corinthians é um bom elenco. É muito cedo ainda para falar em rebaixamento, acho que a gente tem que dar um tempo. O treinador conhecer melhor o grupo, mas no Corinthians a cobrança é muito grande e o resultado tem que vir, de um jeito ou de outro Márcio Bittencourt, campeão brasileiro em 90

O Brasileiro é mais importante que a Sul-Americana, esse é um primeiro ponto. Um time da grandeza do Corinthians certamente entra nas competições não só para disputar, mas para poder vencer. Agora, se entenderem no dia a dia que é importante se concentrar no Brasileiro, não vou achar que é o fim do mundo sair fora da Sul-Americana William Machado, capitão na conquista da Copa do Brasil de 2009