Com Wallace e Mauricio Borges, CBV divulga lista de inscritos na Liga das Nações; veja a relação

A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) divulgou nesta terça-feira a lista dos jogadores inscritos para a disputa da Liga das Nações. Bernardinho, técnico do Brasil, inscreveu 30 atletas, mas nem todos estão garantidos na competição. Os convocados devem estar entre os nomes inscritos.

Wallace, do Cruzeiro, e Mauricio Borges, do Campinas, foram inscritos por Bernardinho. Ambos os atletas estiveram presentes na conquista do ouro olímpico em 2016, no Rio de Janeiro.

Pra fechar a terça-feira, taí a lista dos 30 jogadores inscritos na Liga das Nações masculina 2024!

Até o momento, os seguintes nomes foram convocados para os treinos com foco na Liga das Nações: Brasília, Felipe Roque, Arthur Bento, Daniel Muniz, Paulo, Isac, Judson, Lucão, Otávio, Alê Elias e Maique. Os atletas já iniciaram a preparação para o torneio.

A estreia do Brasil na competição está marcada para o dia 21 de maio, contra Cuba, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Veja os 30 atletas do Brasil inscritos na Liga das Nações

Levantadores: Brasília, Bruno, Cachopa, Rhendrick e Thiaguinho;

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Birigui, Daniel Muniz, Honorato, Leal, Lucarelli, Lukas Bergman, Mauricio Borges e Paulo;

Opostos: Abouba, Alan, Chizoba, Darlan, Felipe Roque e Wallace;

Centrais: Flavio, Isac, Judson, Lucão, Matheus Pinta e Otávio;

Líberos: Alexandre Elias, Maique e Thalles.