Com Renato Augusto e Calegari de volta, Fluminense divulga relacionados para jogo contra o Cerro Porteño

Nesta terça-feira, o Fluminense divulgou, em suas redes sociais, a lista dos jogadores relacionados para o duelo contra o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Renato Augusto, recuperado de lesão na panturrilha, e Calegari, recuperado de lesão no ligamento do joelho, são as novidades para Fernando Diniz no confronto.

Renato Augusto entrou nos gramados pela última vez no empate pelo placar de 1 a 1 contra o Alianza Lima, no dia 3 de abril, pela estreia do Fluminense na fase de grupos da Libertadores. O camisa 20 sofreu uma lesão na panturrilha.

Já Calegari volta a ser relacionado para uma partida após quase oito meses sem atuar. O atleta, em setembro do ano passado, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo quando jogava pelo Los Angeles Galaxy, time dos Estados Unidos.

Nossos relacionados para as partidas contra Cerro Porteño-PAR e Corinthians! Bom retorno Renato Augusto e Calegari! Pra cima, Guerreiros! ????

O Fluminense, apesar de contar com retornos importantes, também terá algumas baixas para o jogo. O clube, nesta terça-feira, anunciou o afastamento de John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur após atos de indisciplina dos jogadores na concentração para o duelo diante do Vasco pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou com vitória Tricolor por 2 a 1, no Maracanã.

Além disso, Keno, Gabriel Pires e Thiago Santos seguem em recuperação no departamento médico e não foram relacionados ao duelo.

Cerro Porteño e Fluminense se enfrentam, nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio General Pablo Rojas, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor Carioca soma quatro pontos na competição internacional.

Confira lista de relacionados do Fluminense na íntegra:

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes



Defensores: Antonio Carlos, Calegari, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Guga, Justen, Manoel, Marcelo e Samuel Xavier



Meio-campistas: André, Lima, Martinelli, Ganso, Renato Augusto e Terans



Atacantes: Douglas Costa, Cano, Isaac, Jhon Arias, Lucumí, Marquinhos e Matheus Reis