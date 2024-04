Com dois de Havertz, Arsenal goleia Chelsea e abre três pontos do Liverpool na ponta do Inglês

Nesta terça-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal goleou o rival Chelsea por 5 a 0, no Emirates Stadium, e abriu três pontos de vantagem em relação ao Liverpool, vice-líder. Os gols dos mandantes foram marcados por Trossard, Havertz (2) e Ben White (2). Odegaard não balançou as redes, entretanto distribuiu duas assistências.

Com os três pontos, o Arsenal assume a ponta da tabela do Campeonato Inglês com 77 pontos contabilizados. O Liverpool, segundo colocado com 74, joga nesta quarta-feira, contra o Everton, e pode empatar em pontos com o clube de Londres. Assim, o primeiro critério para o desempate é o saldo de gols.

A maior preocupação da equipe de Arteta é o Manchester City, que soma 73 pontos. O time de Guardiola tem um jogo a menos e ainda entra em campo nesta rodada, diante do Brighton, nesta quinta-feira. O Chelsea, por sua vez, permanece na nona colocação com 47 unidades somadas.

Pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal volta aos gramados, no domingo, às 10h (de Brasília), para enfrentar o Tottenham, fora de casa. Já o Chelsea, neste sábado, às 16h, visita o Aston Villa, no Villa Park.

Os gols

O Arsenal inaugurou o marcador logo aos 4 minutos do primeiro tempo. Após jogada bem trabalhada, Declan Rice tocou para Trossard em profundidade, que, dentro da área, acertou uma finalização forte rasteira e Petrovic aceitou.

O segundo dos Gunners saiu apenas aos sete minutos da etapa complementar. Ben White aproveitou sobre e, dentro da grande área, completou para o fundo das redes. Cinco minutos depois, aos 12, Havertz marcou o terceiro para os mandantes. O alemão contou com assistência de Odegaard.

O quarto tento do Arsenal também foi de Kai Havertz, aos 20 minutos. Desta vez, o atleta precisou de assistência de Bukayo Saka.

Para fechar a conta, Ben White recebeu de Odegaard dentro da grande área. O jogador fez o movimento de cruzar com seu pé, mas a bola foi em direção ao gol, encobrido e matando Petrovic.