Botafogo x Universitario: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Libertadores

Após duas derrotas nos dois primeiros jogos pelo Grupo D da Copa Libertadores, o Botafogo entra em campo pressionado para medir forças com o Universitario, do Peru. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada.

O jogo será transmitido pela ESPN e pelo STAR+. O Botafogo, que perdeu por 3 a 1 para o Junior e por 1 a 0 para a LDU, aparece na lanterna, ainda zerado. Já o Universitario soma quatro pontos.

Vencer é determinante para o Botafogo, que ganhou um gás importante ao vencer os dois últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, com direito a uma goleada por 5 a 1 sobre o Juventude.

"Estamos evoluindo e trabalhando para ser uma equipe dominante em todos os jogos. Mas, logicamente, temos um grande caminho a percorrer. Apesar disso, a expectativa é fazer um grande jogo em casa e vencer a primeira na Libertadores", disse o técnico Artur Jorge.

O treinador tem o hábito de divulgar a escalação apenas minutos antes do início da partida. Tudo indica a manutenção da base que goleou o Juventude, com algumas alterações por questões físicas.

Quarta é dia do Glorioso Botafogo voltar a campo em mais uma batalha na Libertadores! Pra cima! ?? #VamosBOTAFOGO As entradas para o jogo seguem à venda em https://t.co/VmMNMgR0SQ ? pic.twitter.com/gjyYV48sGD ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 23, 2024

"Sabemos que vamos representar não apenas o Universitario, mas o futebol peruano como um todo. Portanto, temos que ir com o espírito de ganhar, pois o triunfo pode encaminhar bem a nossa classificação", disse o volante Rodrigo Ureña.

O Universitario, no fim de semana, venceu o Unión Comercio por 2 a 1 e figura na segunda posição do Campeonato Peruano, atrás apenas do Sporting Cristal. O técnico Fabián Bustos divulgará a escalação de sua equipe apenas minutos antes do confronto.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO x UNIVERSITARIO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 24 de abril de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)



Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Alberto Ponte (Venezuela)



VAR: Juan Soto (Venezuela)

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Mateo Ponte, Bastos, Lucas Halter e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Luiz Henrique (Jeffinho), Tiquinho Soares e Júnior Santos



Técnico: Artur Jorge

UNIVERSITARIO: Sebastián Britos, Aldo Corzo, Williams Riveros e Marco Saravia; Rodrigo Ureña, Marco Pérez Guedes, Jorge Murugarra, Andy Polo e Segundo Portocarrero; José Rivera e Edison Flores



Técnico: Fabián Bustos