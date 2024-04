Botafogo afasta o jogador Kauê após acusação de agressão pela ex-namorada

Na noite desta segunda-feira (22), o Botafogo anunciou o afastamento do volante Kauê após o jogador ser acusado de agressão pela ex-namorada. Em nota, o clube carioca disse que afastou o atleta por "tempo indeterminado até o esclarecimento dos fatos e atuação das autoridades competentes". Veja a nota completa abaixo:

"O Botafogo tomou conhecimento no início da noite desta segunda (22) de relatos de agressão envolvendo o atleta Kauê e sua ex-namorada Isabella. Por decisão da Diretoria, o jogador será afastado por tempo indeterminado até o esclarecimento dos fatos e atuação das autoridades competentes. O Botafogo repudia todo e qualquer ato de violência, sobretudo aqueles praticados contra as mulheres", publicou o Botafogo.

A ex-namorada do jogador, Isabella Rodrigues, publicou um story no Instagram dizendo foi agredida por Kauê nesta segunda (22). Em seguida, postou uma foto do próprio rosto com marcas vermelhas alegando serem um resultado da agressão deferida pelo volante.

Instagram - Isabella Rodrigues

Após as publicações, Isabella foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Ao sair do local, gravou um novo vídeo

"Gente, estou saindo da delegacia agora, já estou com o BO (boletim de ocorrência) na mão. Já fiz o que eu tinha que fazer, agora estou indo no IML, ele (Kauê) está nas mãos da Justiça. Quem acredita em mim acredita. Quem não acredita a Justiça vai provar", disse Isabella no vídeo.

Por outro lado, Kauê também deu sua versão dos fatos. Segundo o volante, ele tentou terminar o namoro com Isabella na última sexta-feira (19), mas a mulher não aceitou. Ao voltar do treino nesta segunda (22), foi novamente conversar com Isabella para terminar o relacionamento, mas ela o feriu com um objeto cortante. Em legítima defesa, ele teria a segurado com força para não sofrer novos cortes. Veja a nota da assessoria do jogador.

"Nesta segunda-feira (22), após retornar do treino, Kauê teve uma nova conversa para tratar do mesmo assunto: o fim do relacionamento. Mais uma vez, Isabella não aceitou e com um objeto cortante o feriu. Em legítima defesa, Kauê precisou segurá-la para não sofrer novos ferimentos. O atleta, inclusive, repudia veementemente qualquer tipo de violência e vai colaborar com as autoridades competentes para esclarecer os fatos e garantir que a verdade prevaleça", disse a nota enviada pela assessoria ao "GE".