Bolívar x Flamengo: veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Libertadores

Nesta quarta-feira, o Flamengo deixa a disputa do Campeonato Brasileiro de lado para se concentrar na Libertadores. A equipe rubro-negra terá pela frente o compromisso mais difícil da fase de grupos, diante do Bolívar, em La Paz. A partida será realizada no estádio Hernando Siles e a bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: O jogo terá transmissão da TV Globo e do serviço de streaming Paramount+.

Com o Bolívar como líder do Grupo E com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas, atuar na altitude da capital boliviana será o desafio mais difícil para o Flamengo. A 3.640 metros acima do nível do mar, La Paz foi sempre um problema para os brasileiros e o time rubro-negro foi derrotado nas duas vezes em que enfrentou o time da casa no local: em 1983 (3 a 1) e em 2014 (1 a 0).

Para encarar as dificuldades da altitude, a comissão técnica rubro-negra priorizou atletas mais jovens e cujos exames fisiológicos demonstram melhor capacidade de enfrentar os efeitos da altitude.

Back to CONMEBOL Libertadores action tomorrow ?? pic.twitter.com/QL9b6gWfhj ? Flamengo (@Flamengo_en) April 23, 2024

O volante Allan, que apresenta traços falcêmicos que podem afetar o desempenho em altitudes elevadas, o zagueiro Léo Pereira, com um quadro viral, e o atacante Everton Cebolinha, com lesão na panturrilha direita, não viajaram à Bolívia. Para completar, Varela, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Arrascaeta e Pedro não foram relacionados.

Somente três titulares, o goleiro Agustín Rossi, o meia De La Cruz e o atacante Bruno Henrique devem estar entre os onze iniciais. Já o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Luiz Araújo foram relacionados, mas ficarão como opções no banco. Assim, o time deve entrar em campo com nomes como o lateral Wesley, o volante Igor Jesus, os meias Gerson e Victor Hugo e o atacante Lorran.

Já o Bolívar confia na vitória para alcançar os nove pontos e se aproximar da classificação às oitavas da Libertadores. A equipe do técnico Flavio Robatto, entretanto, vem de eliminação nas quartas de final do Campeonato Boliviano, na última quarta-feira, diante do San Antonio Bulo Bulo.

Com uma vitória e um empate até o momento, o Flamengo contabiliza quatro pontos na tabela de classificação e aparece em segundo no Grupo E da Libertadores, à frente de Millonarios (1) e Palestino (0). Os dois outros membros da chave se enfrentam nesta quinta-feira, no Chile.

FICHA TÉCNICA



BOLÍVAR x FLAMENGO

Local: Estadio Hernando Siles, em La Paz (BOL)



Data: Quarta-feira, 24 de abril de 2024



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Alex Herrera (VEN)



Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)



VAR: Silvio Trucco (ARG)

BOLÍVAR: Lampe, Yomar Rocha, Orihuela, Jesús Sagredo e José Sagredo; Justiniano, Saucedoe, Ramiro Vaca e Bruno Sávio; Pato Rodríguez e Francisco da Costa



Técnico: Flavio Robatto

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, David Luiz e Viña; Igor Jesus, Gerson e De la Cruz; Victor Hugo Bruno Henrique e Lorran



Técnico: Tite