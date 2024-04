Aston Villa anuncia extensão de contrato do técnico Unai Emery

Nesta terça-feira (23), o Aston Villa anunciou nas suas redes sociais que renovou o contrato do técnico Unai Emery até 2027. O comandante francês faz ótima temporada com o clube inglês, que ainda sonha com vaga na Liga dos Campeões.

"O Aston Villa tem o prazer de anunciar que o técnico Unai Emery concordou com uma extensão de contrato até 2027", diz a publicação no X oficial do Aston Villa.

Aston Villa are thrilled to announce head coach Unai Emery has agreed to a contract extension until 2027. ?? ? Aston Villa (@AVFCOfficial) April 23, 2024

Atualmente o Aston Villa está na quarta posição na classificação do Campeonato Inglês, se classificando para a Liga dos Campeões para a temporada 2024/25. O clube não disputa a principal competição de clubes europeia desde 1983. Além disso, a equipe de Unai Emery está nas semifinais da Conference League contra o Olympiacos da Grécia. O Aston Villa não vence um título desde 2001.

Desde 2022 na equipe inglesa, Unai Emery tem 77 jogos no comando, conquistando 44 vitórias, 14 empates e 19 derrotas.