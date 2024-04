Corinthians joga mal de novo e perde com gol-relâmpago e expulsão incomum

O Corinthians jogou mal, teve uma expulsão bizarra de Raul Gustavo e perdeu por 1 a 0 para o Argentinos Juniors nesta terça-feira (23), no Estádio Diego Armando Maradona, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O gol foi marcado por Veron logo aos dois minutos de jogo.

O Argentinos Juniors abriu o placar aos 2 minutos, com Veron. O lance teve falha de Félix Torres e mais uma saída estranha de Cássio.

O Corinthians não se impôs em momento algum contra o Argentinos, que poupou alguns titulares. O Timão voltou a apresentar problemas defensivos e ofensivos.

Tudo piorou quando Raul Gustavo foi expulso no segundo tempo. O zagueiro empurrou o assistente e levou vermelho direto. Com um a menos, o Corinthians quase não assustou os argentinos.

O resultado aumenta a pressão sobre o técnico António Oliveira. O Corinthians não fez um gol nos últimos quatro jogos e não venceu no Brasileirão depois de ser eliminado precocemente no Campeonato Paulista.

O Timão fica no segundo lugar do Grupo F, com quatro pontos. O Argentinos Juniors foi a seis. O Corinthians voltará a campo para enfrentar o Fluminense, domingo, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiro tempo sofrível

O Corinthians não jogou nada na etapa inicial. O gol do Argentinos Juniors logo aos dois minutos fez o Timão ficar entregue em campo.

O gol novamente teve uma infelicidade de Cássio, que saiu mal do gol. O zagueiro Félix Torres também errou na origem da jogada do gol de Verón.

O Timão não conseguiu se impor contra o Argentinos que poupou jogadores para a Copa Argentina. Os donos da casa atuaram à vontade, com a posse de bola e quase todas as chances dos primeiros 45 minutos.

Expulsão bizarra

O Corinthians voltou com mudanças para o segundo tempo: saíram Félix Torres, Fagner e Yuri Alberto para as entradas de Matheuzinho, Paulinho e Wesley. Raniele foi para a zaga e o time passou a atuar sem centroavante de origem.

O Timão não melhorou e o cenário piorou ainda mais aos 15 minutos, quando Raul Gustavo simplesmente empurrou o assistente e foi expulso direto.

Com um a menos, o Corinthians não conseguiu reagir e só assustou em cabeceio de Cacá nos acréscimos. Vitória tranquila do Argentinos Juniors em casa.

Lances importantes

1 a 0. Aos 2 minutos de jogo, Verón recebeu de Viveros e tocou na saída de Cássio. O lance teve erro de Félix Torres e uma saída estranha de Cássio.

Expulsão. Aos 15 minutos do segundo tempo, Raul Gustavo perdeu a cabeça, empurrou o assistente e foi expulso direto.

FICHA TÉCNICA

Argentinos Juniors 1 x 0 Corinthians

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires (ARG)

Data: 23 de abril de 2024 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Assistentes: Claudio Urrutia e Carlos Poblete (ambos do Chile)

VAR: José Cabero (Chile)

Cartões amarelos: Diego Rodríguez, Veron, Batallini, Godoy e Viveros (Argentinos Juniors) e Fagner e Pedro Raul (Corinthians)

Cartão vermelho: Raul Gustavo (Corinthians)

GOLS:

Argentinos Juniors: Verón, aos 2 minutos do 2T

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez, Meza, Godoy, Palacio e Montiel (Prieto); Viveros (Alan Rodriguez), Juan Cardozo (Moyano) e Gamarra (Galván); Verón, Heredia (Perelló) e Batallini. Técnico: Pablo Guede

Corinthians: Cássio, Fagner (Matheuzinho), Félix Torres (Wesley), Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Romero (Cacá), Pedro Henrique (Pedro Raul) e Yuri Alberto (Paulinho). Técnico: Bruno Lazaroni