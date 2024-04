Argentinos Juniors x Corinthians: saiba onde assistir, horário e escalações

Do UOL, em São Paulo

O duelo entre Argentinos Juniors e Corinthians será realizado nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, em partida válida pela 3ª rodada da fase de grupo da Copa Sul-Americana.

O jogo terá transmissão ao vivo do SBT (TV aberta), da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Corinthians é o líder do Grupo F, com quatro pontos somados — mesma pontuação do Racing-URU. O Timão vem de goleada por 4 a 0 sobre o Nacional-PAR na última rodada da competição.

Os alvinegros não vencem e não marcam gol há três jogos. Pelo Brasileirão, a equipe de António Oliveira somou apenas um ponto e está na zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Argentinos Juniors está na terceira colocação da chave, com três pontos. A equipe foi derrotada pelo Racing-URU em sua última partida da Sul-Americana.

Prováveis escalações

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Fernando Meza, Galván, Palacio e Prieto; Alan Rodríguez, Franco Moyano e Emiliano Viveros; Santiago Montiel; Leonardo Heredia e Maxi Romero. Técnico: Pablo Guede.

Corinthians: Cássio, Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Wesley (Pedro Henrique), Romero e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: António Oliveira

Argentinos Juniors x Corinthians -- Copa Sul-Americana

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires (Argentina)

Data e horário: 23 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Transmissão: SBT, ESPN e Star+