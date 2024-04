América-MG anuncia acessos por reconhecimento facial e QR code na Arena Independência

O América-MG anunciou nesta terça-feira a implementação de reconhecimento facial e QR code nas entradas da Arena Independência. A tecnologia atuará pela primeira vez neste sábado, na partida diante do Novorizontino, pela segunda rodada da Série B.

Os modelos de reconhecimento facial serão implementados pelo América-MG de forma gradativa nos próximos meses. Em breve, todos os sistemas do estádio contarão com as novas tecnologias.

A empresa responsável pela implementação é a Imply, que também atua em outros estádios no Brasil como a Arena MRV (Atlético-MG), o Beira-Rio (Internacional), a Ilha do Retiro (Sport), a Ligga Arena (Athletico) e o São Januário (Vasco da Gama).

O torcedor que desejar comparecer ao jogos na Arena Independência, agora, terá que baixar o aplicativo Eleven Wallet, que disponibilizará os ingressos. A tecnologia é uma forma que amplia a segurança nos acessos ao estádio.

Neste sábado (27), a @ArenaIndepa dará mais um passo na vanguarda da inovação e terá a sua primeira operação com acessos por reconhecimento facial e QR code dinâmico de alta performance na partida diante do Novorizontino! A tecnologia de reconhecimento facial será implementada... pic.twitter.com/3n5f0wjISH ? América FC (@AmericaFC1912) April 23, 2024

"A implementação do reconhecimento facial e QR Code dinâmico na Arena Independência oferece ao América uma forma mais eficiente e segura de gerenciar o acesso e a identificação dos torcedores. Isso ajuda a melhorar a experiência dos torcedores, garantindo um processo de entrada mais rápido e simplificado, além de aumentar a segurança no estádio", destacou Renato Drummond, Diretor Administrativo Financeiro do América.

CEO fundador da Imply, Tironi Paz Ortiz explicou as vantagens da implementação do sistema nos estádios.

"O reconhecimento facial tem sido um divisor de águas para a inovação dos clubes brasileiros. Essa tecnologia de última geração contribui para que os torcedores tenham uma experiência de acesso mais rápida e conveniente. É possível acessar somente com o rosto, sem precisar carregar mídias físicas ou cartões, e a validação acontece em menos de 1 segundo", comentou.