Al-Hilal vence time de Crespo, mas não reverte desvantagem e é eliminado da Liga dos Campeões da Ásia

Nesta terça-feira, na Kingdom Arena, o Al-Hilal venceu o Al-Ain, time comandado por Hernán Crespo, pelo placar de 2 a 1, mas foi eliminado na fase semifinal da Liga dos Campeões da Ásia, pelo agregado de 5 a 4. Rúben Neves, de pênalti, e Salem Al Dawsari marcaram para os mandantes e o brasileiro Erik cravou o gol do Al-Ain. Neymar, atleta do Al-Hilal que se recupera de lesão no joelho, esteve no estádio e assistiu a eliminação de sua equipe.

O Al-Hilal retorna aos gramados nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília), para enfrentar o Al-Fateh, pela 29ª rodada do Campeonato Saudita, na Kingdom Arena. Já o Al-Ain, neste sábado, às 13h45, encara o Shabab Al Ahly, no Hazza Bin Zayed Stadium, pela 21ª rodada do Campeonato Emiradense.

Nesta quarta-feira, o Al-Ain conhecerá seu rival na decisão do torneio, já que Yokohoma Marinos e Ulsan Hyundai se enfrentam. O time sul-coreano defende vantagem magra, de 1 a 0. A final, por sua vez, será decidida em dois jogos. Ainda sem a divulgação do local e horário, os duelos serão travados nos dias 11 e 25 de maio.

O Al-Hilal inaugurou o marcador logo aos cinco minutos da primeira etapa. Antes do primeiro minuto, Michael foi derrubado na grande área e, após revisão do VAR, o árbitro assinalou a penalidade máxima. Rúben Neves foi para a cobrança e não desperdiçou, estufando as redes de Khalid Eisa, arqueiro adversário.

O empate saiu aos 11 minutos. Após bela troca de passes, Yahia Nader recebeu pela direita e cruzou para o meio da área. O brasileiro Erik, de perna direita, acertou uma potente finalização rasteira, no canto do marroquino Bounou.

Aos seis minutos da etapa complementar, o Al-Hilal cravou seu segundo gol na partida. A defesa do Al-Ain afastou mal o perigo e a bola sobrou para Salem Al Dawsari, que finalizou de pé direito no canto de Khalid, sem chances para o goleiro.

Aos 42 minutos, o Al-Ain chegou a marcar pela segunda vez. Porém, o auxiliar assinalou uma falta no lance e o gol foi anulado.