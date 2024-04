Zubeldía previu acerto com o São Paulo, revela outras ofertas e diz: "Queria estar aqui"

Nesta segunda-feira, o São Paulo deu início à era Luis Zubeldía. O técnico foi apresentado no CT da Barra Funda, ao lado de dirigentes do clube, e falou pela primeira vez como comandante do Tricolor.

O presidente do clube, Julio Casares, tomou a palavra e falou sobre a chegada do argentino. O dirigente negou que o São Paulo tenha entrevistado outros técnicos antes da saída de Carpini e disse que Zubeldía era a primeira opção.

"Claro que o futebol é dinâmico. Carpini fez um bom trabalho, ajudou a instituição, e segue o seu caminho. A chegada do Luis se deu depois da saída do Carpini. Toda a qualquer conversa de técnico foi depois. Zubeldía foi a primeira opção. Pretendíamos ele em janeiro, mas não aconteceu e veio agora", disse Casares.

Zubeldía se mostrou grato de chegar ao São Paulo. Ele lembrou que havia negociado com o clube no início deste ano, após a saída de Dorival Júnior, e deu seus motivos de não ter fechado com o Tricolor naquela época.

"Feliz de estar aqui. A primeira sensação é de felicidade. Sei o clube que venho. Venho me preparando há 15 anos, sinto que a profissão nos demanda uma preparação constante. Creio que teve um tempo para nossos caminhos se cruzarem. Em janeiro tive a oportunidade de falar com o São Paulo, por uma questão pessoal, decidi tirar um tempo considerável para me desvincular do outro clube e me preparar para o próximo desafio. Depois, tive a oportunidade de conversar com o presidente. Conheço muito bem o grupo, nos treinos e nos jogos vou ter um diagnóstico mais certeiro, mas conheço bem o elenco. Nos enfrentamos algumas vezes em pouco tempos, costumo ver o Brasileirão, porque enfrento equipes brasileiras em torneios continentais. Nunca se sabe o tempo para o grupo adaptar às minhas ideias, espero que seja o mais rápido possível. Queremos uma equipe bem trabalhada, apesar do calendário bem apertado que temos aqui", comentou o argentino.

O comandante previu que treinaria o São Paulo no futuro após enfrentar o Tricolor na Sul-Americana do ano passado, à frente da LDU. Ele disse que recebeu ofertas de outros times, mas queria trabalhar na equipe do Morumbis.

"Tive várias ofertas nesse tempo, de diversos clubes e ligas, mas queria estar aqui. Minha prioridade após a saída foi me recuperar para o próximo desafio, mas tive a certeza que logo nos cruzaríamos. Enfrentamos o São Paulo na Sul-Americana, tive a sensação que meu destino poderia estar aqui. Quando falei com o presidente, foi uma conversa muito sincera, primeiro esclareci o que queria e demonstrei minha vontade de levar o São Paulo ao topo. Primeiro há um processo, saber suportar momentos ruins, porque a temporada é longa. Meu objetivo é levar o São Paulo ao máximo, como disse, temos vários jogadores, e vamos necessitar do comprometimento de todos. Não tem um com mais responsabilidade que outro. Em algum momento do calendário, vamos precisar", afirmou.

Zubeldía foi anunciado como novo treinador do São Paulo no sábado. Um dia depois, ele acompanhou a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, no Antônio Accioly, pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi contratado para substituir o técnico Thiago Carpini, demitido na semana passada.

O treinador, campeão da Sul-Americana com a LDU no ano passado, assinou contrato com o clube até 2025 e trouxe cinco profissionais para sua comissão: os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano.

O argentino iniciou sua carreira em 2008, com apenas 27 anos de idade, à frente do Lanús. Ele precisou abandonar a carreira como jogador de futebol profissional em virtude de uma grave lesão no joelho.

Zubeldía chega ao São Paulo com a missão de afastar a má fase da equipe. Ele comandará o primeiro treino no CT da Barra Funda nesta segunda e já estará à beira do gramado contra Barcelona de Guayaquil-EQU, na quinta-feira, pela Libertadores. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Equador.