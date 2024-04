Zubeldía minimiza 'bronca' de Muricy e projeta boa relação com dirigentes do São Paulo

O técnico argentino Luis Zubeldía iniciou seu trabalho à frente do São Paulo nesta segunda-feira. Ele foi apresentado no CT da Barra Funda, ao lado da diretoria do clube, e falou sobre a 'bronca' de Muricy Ramalho, atual coordenador de futebol do Tricolor.

Zubeldía foi procurado pelo São Paulo no início do ano, após a saída de Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Na época, as conversas não avançaram, e o clube fechou com Thiago Carpini.

Semanas depois, Muricy deu entrevista à CNN e chegou a dizer que o treinador "esnobou" o São Paulo. Questionado sobre o tema, Zubeldía minimizou a fala do coordenador e disse que os primeiros contatos com a diretoria do clube foram bons.

"Me dei muito bem com todos. Eles já me conhecem, sabe do nível do meu comprometimento com o clube. Naquele momento, não estava disponível para esse desafio, por respeito ao clube. Para mim é muito importante que eu e o grupo de trabalho estejam bem, para que eu faça um grande trabalho. Com respeito, entendendo as funções de cada área, vamos nos dar bem", disse o comandante em entrevista coletiva.

"Eu gosto de trabalhar com a equipe, cada um respeitando sua área. Mas tem que haver comunicação com todas as áreas. Se precisar falar com diretores, não tenho problema. Sei que vamos ter diálogo, não vai ter desrespeito. A organização do clube, cada um tem que respeitar sua função, mas não é problema. Respeito é a única coisa que peço, e sei que do outro lado, o presidente também vai querer que eu seja respeitoso", acrescentou.

Zubeldía foi apresentado no São Paulo ao lado de dirigentes do clube

Zubeldía foi anunciado como novo treinador do São Paulo no sábado. Um dia depois, ele acompanhou a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, no Antônio Accioly, pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi contratado para substituir o técnico Thiago Carpini, demitido na semana passada.

O treinador, campeão da Sul-Americana com a LDU no ano passado, assinou contrato com o clube até 2025 e trouxe cinco profissionais para sua comissão: os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano.

O argentino iniciou sua carreira em 2008, com apenas 27 anos de idade, à frente do Lanús. Ele precisou abandonar a carreira como jogador de futebol profissional em virtude de uma grave lesão no joelho.

Zubeldía chega ao São Paulo com a missão de afastar a má fase da equipe. Ele comandará o primeiro treino no CT da Barra Funda nesta segunda e já estará à beira do gramado contra Barcelona de Guayaquil-EQU, na quinta-feira, pela Libertadores. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Equador.