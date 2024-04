Zubeldía dá início a trabalho no São Paulo de olho em jogo pela Libertadores e clássico

O São Paulo inicia nesta segunda-feira a era Luis Zubeldía. Anunciado no último sábado, o novo técnico da equipe já comanda o treino no CT da Barra Funda com foco em compromissos importantes.

O primeiro deles será na quinta-feira, diante do Barcelona-EQU, em Guayaquil, pela terceira rodada da Libertadores. A partida, que marcará a estreia do argentino à frente do São Paulo, está agendada para as 21h (de Brasília).

Zubeldía será apresentado nesta segunda-feira, às 12h30, no CT da Barra Funda, e já dará seu primeiro treino no São Paulo, iniciando a preparação para o jogo. Ele terá mais duas sessões de trabalho antes do duelo fora de casa.

Em seguida, o treinador terá pela frente nada mais nada menos do que um clássico contra o rival Palmeiras, que está marcado para segunda-feira que vem, às 20h, no Morumbis. O Choque-Rei é válido pela quarta rodada do Brasileiro, competição no qual o Tricolor conquistou sua primeira vitória neste domingo, sobre o Atlético-GO, por 3 a 0.

A equipe foi comandada pelo interino Milton Cruz em Goiânia. Mas, Zubeldía, já estava no Estádio Antônio Accioly e acompanhou o triunfo tricolor. Ele, agora, terá a missão de recolocar o São Paulo nos trilhos antes dos compromissos difíceis que vêm pela frente.

O argentino tentará espantar a má fase que resultou na demissão de Thiago Carpini na semana passada, após derrota para o Flamengo, no Maracanã, por 2 a 1.

O treinador, campeão da Sul-Americana com a LDU no ano passado, assinou contrato com o clube até 2025 e trouxe cinco profissionais para sua comissão: os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano.

Zubeldía iniciou sua carreira em 2008, com apenas 27 anos de idade, à frente do Lanús. Ele abandonou sua carreira como jogador de futebol profissional em virtude de uma grave lesão no joelho. O técnico também passou por Racing, Barcelona de Guayaquil, Santos Laguna-MEX, Independiente Medellín, Alavés-ESP e Cerro Porteño.