Vinícius Júnior se torna o brasileiro com mais gols na história do El Clásico

Vinícius Júnior se tornou o brasileiro com mais gols marcados na história do clássico entre Real Madrid e Barcelona ao balançar as redes na vitória de sua equipe por 3 a 2, no último domingo (21), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

O atacante revelado pelo Flamengo superou Evaristo de Macedo e Ronaldo Fenômeno, ambos com seis gols, ao balançar as redes pela sétima vez no clássico contra o Barcelona.

? Vinícius Júnior se tornou o brasileiro com mais gols marcados na história do El Clasico! ??? 7 gols - Vinícius Júnior 6 gols - Evaristo de Macedo e Ronaldo 5 gols - Giovanni, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho 3 gols - Neymar e Romário 2 gols - Roberto Carlos e Sonny Anderson pic.twitter.com/KBbAxCCKfw ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 21, 2024

O primeiro gol de Vinícius Júnior contra o Barcelona veio apenas em seu quarto "El Clásico", no dia 1° de março de 2020, quando abriu o placar na vitória do Real por 2 a 0 sobre o Barça pelo Campeonato Espanhol.

Porém, o rendimento de Vinícius contra o Barcelona melhorou drasticamente nas duas últimas temporadas, quando assumiu um protagonismo maior na equipe de Madri. A atuação de maior destaque do brasileiro contra o Barça foi em 14 de janeiro deste ano pela final da Supercopa da Espanha, quando marcou três gols no primeiro tempo, encaminhando o título para o Real Madrid.

Com o gol marcado neste domingo (21), Vinícius chegou ao sétimo tento contra os Catalães, passando nomes como Ronaldo Fenômeno e Evaristo de Macedo.

