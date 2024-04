Brasileirão: assista aos golaços da 3ª rodada e vote no mais bonito

A 3ª rodada do Campeonato Brasileiro teve de tudo: clássicos regionais, goleadas e empates com muita — e também pouca — emoção.

Confira seis golaços das partidas disputadas neste fim de semana (20/4 e 21/4) e vote no mais bonito na enquete abaixo.

Vitinho - Bragantino 1x0 Corinthians: o time de Bragança Paulista balançou as redes com um golaço logo no início da partida. Vitinho recebeu passe cruzado no campo de ataque, cortou para o meio e bateu de perna direita. A bola fez curva e foi direto para o gol do Cássio.

Zaracho - Atlético-MG 3x0 Cruzeiro: o primeiro gol da vitória do Galo contra o Cruzeiro já levou a Arena MRV à loucura. Gustavo Scarpa cruzou na direita para o meio da área, Zaracho fugiu da marcação e pegou de voleio para abrir o placar.

Everaldo - Vitória 2x2 Bahia: o clássico baiano teve o Vitória na frente do placar por dois gols, mas o Bahia reagiu e conseguiu o empate no segundo tempo com um belo gol de Everaldo. O camisa 9 recebeu na entrada da grande área e chutou com muita força, sem chance de defesa para o goleiro Lucas Arcanjo.

Canobbio - Athletico-PR 1x0 Inter: o atacante uruguaio foi expulso no final do jogo, mas havia deixado o dele campo e garantiu os três pontos do Furacão. Canobbio "tabelou" com o zagueiro do Inter, viu espaço e chutou de canhota no ângulo. O goleiro Rochet só olhou.

Savarino - Botafogo 5x1 Juventude: a partida dos cariocas foi um atropelo desde o primeiro minuto. Já com placar encaminhado, Savarino cobrou falta com perfeição e a bola tocou o travessão de leve antes de ir para o fundo da rede. Foi o quarto gol do Botafogo no jogo.

Calleri - Atlético-GO 0x3 São Paulo: o Tricolor abriu o placar com um gol de classe de Calleri. O argentino ficou posicionado na área e recebeu cruzamento na medida de André Silva, tocando de cabeça para trás, de costas para o gol.