Tande revela conversa com médicos e detalha susto ao descobrir infarto

O ex-jogador de vôlei Tande, que sofreu um infarto e precisou ficar internado nos últimos dias, deu detalhes do susto que levou ao descobrir o que estava acontecendo com seu corpo. Ele deu entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record.

Sinais de algo errado. "Em todos os momentos que eu fazia alguma atividade, como subir a escada de casa, já ficava ofegante. O atleta de alta performance pensa que precisa melhorar no aeróbico. [Na Disney, brinquei com meus filhos]: 'meninos, abriu a fila lá. Vamos correr'. Eu cheguei antes dos meus filhos, que têm 25 e 21 anos, mas parecia que eu estava tomando facadas no pulmão. A mandíbula comprime e eu sentia a dor repercutir no ouvido."

Ida ao hospital dias depois. "Eu sou campeão olímpico, mundial, campeão na praia, palestrante, lancei livro... eu achava que, no máximo, seria uma pneumonia. [Aí a médica] vira e fala: 'quando tem essa alteração aqui, é infarto'. Eu falei: 'Oi? O que é isso? Não é possível'. Aí do nada ela falou: 'E tem mais: você vai ser internado agora'."

Papo com cardiologista. Ele disse: 'Tenho uma notícia boa e ruim. A boa é que você não vai precisar botar safena e abrir o tórax. A ruim, campeão, é que tu tinha duas horas a uma semana para morrer. Você está entupido'."

Fator genético. "Muitas pessoas ficaram: 'caramba, se aconteceu com um atleta campeão olímpico, pode acontecer comigo. Será que ele cuidava?'. Nunca fumei, nunca bebi e nunca me droguei. Mas meu avô morreu muito cedo, ele infartou. Meu tio, em um futebol de sábado, foi para o ataque e caiu duro aos 42 anos."

Susto e alta

Tande sofreu um infarto e foi internado no último dia 12. Ele passou por cateterismo e recebeu alta na última sexta-feira (19) e se recupera em casa.

Nas redes, o campeão olímpico revelou estar melhor do susto. Ele ainda projetou o retorno ao trabalho já na próxima semana.