Sob contrato com Corinthians, Rojas é registrado com uniforme do Inter Miami

O meia Matías Rojas, que ainda está sob contrato com o Corinthians, foi registrado vestindo o uniforme do Inter Miami, no último sábado. O paraguaio esteve no estádio Lockhart Stadium para acompanhar a vitória da equipe de Messi contra o Nashville, pela 10ª rodada da MLS.

Rojas, que fez sua última partida pelo Corinthians no dia 25 de fevereiro, foi visto nos camarotes e no túnel do vestiário do estádio. O jogador deixou o Timão sob a justificativa de atraso de direitos de imagem e entrou com uma ação na Fifa para cobrar cerca de R$ 40 milhões, dinheiro que o jogador teria que receber até o final de seu contrato no Parque São Jorge. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o pouco espaço que o atleta vinha tendo na equipe titular também pesou na decisão do ex-camisa 10.

Para ser anunciado e registrado como jogador do Inter Miami, Rojas precisa de uma liminar da Fifa, já que ainda tem vínculo com o Corinthians. A janela de transferências da MLS se encerra no dia 23 abril.

Assim que Rojas tomou a decisão de se desligar do Corinthians, a diretoria entrou em contato com o estafe do atleta para chegar a um acordo quanto ao pagamento dos direitos de imagem atrasados. A dívida iniciou-se na gestão de Duilio Monteiro Alves estendeu-se para o mandato de Augusto Melo. O acordo, porém, não ocorreu.

O contrato de Rojas com o Corinthians está registrado na FPF (Foto: Reprodução/FPF)

O Corinthians discorda das exigências de Rojas e irá se defender na entidade máxima do futebol. Conversando com especialistas, a Gazeta Esportiva apurou que, na prática, a Fifa analisa situações e adota critérios, como o período que o jogador defendeu o clube e quanto tempo de contrato restaria para o final do vínculo. Normalmente, para não causar enriquecimento ilícito, a entidade reduz o valor a ser pago ao atleta. Ou seja, o Timão muito provavelmente pagaria menos que os R$ 40 milhões que Rojas pede.

Caso punido pela Fifa, o Corinthians pode ficar impedido de registrar novos jogadores até acertar sua pendência com Rojas.

Se o jogador de fato ser registrado pelo Inter Miami e o Timão levar a melhor na Fifa contra o jogador, o clube norte-americano terá que pagar ao Corinthians um valor como taxa de transferência.

Pelo Corinthians, Rojas somou 30 jogos (15 como titular) e duas assistências. O atleta deixou o clube com 10 vitórias, nove empates e 11 derrotas no período. Seu contrato, ainda em vigor, é válido até meio de 2027.