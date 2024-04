São Paulo corre para ter Zubeldía no gramado contra o Barcelona-EQU pela Libertadores

O São Paulo corre contra o tempo para regularizar seu novo técnico, Luis Zubeldía, e tê-lo à disposição no confronto diante do Barcelona-EQU, em Guayaquil, pela Libertadores, às 21h (de Brasília) desta quinta-feira.

Zubeldía, apresentado pelo São Paulo nesta segunda-feira, corre atrás do seu visto de trabalho para ser devidamente registrado como novo comandante da equipe. O clube tenta agilizar a documentação na Polícia Federal para tê-lo no banco de reservas na quinta.

O elenco São Paulo treina às 15h30 (de Brasília) desta segunda, no CT da Barra Funda, e na manhã de terça antes de embarcar ao Equador. Na quarta-feira, véspera da partida, o grupo trabalha no CT do Emelec.

Zubeldía viajará com a delegação e comandará a atividade em solo equatoriano. Mas, se não puder dirigir a equipe à beira do gramado, a tendência é que Milton Cruz fique no banco de reservas contra o Barcelona de Guayaquil.

Zubeldía foi anunciado como novo treinador do São Paulo no sábado. Um dia depois, ele acompanhou a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, no Antônio Accioly, pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi contratado para substituir o técnico Thiago Carpini, demitido na semana passada.

O treinador, campeão da Sul-Americana com a LDU no ano passado, assinou contrato com o clube até 2025 e trouxe cinco profissionais para sua comissão: os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano.

O argentino já trabalhou no Barcelona-EQU e pode estrear no São Paulo justamente contra o ex-time. Zubeldía falou sobre o reencontro com o clube equatoriano em sua primeira entrevista coletiva na equipe tricolor.

"Tenho um respeito enorme pelo Barcelona-EQU, sempre fui muito bem tratado quando fui para lá. Devo agradecer esse clube, que sempre se portou muito bem comigo", comentou.