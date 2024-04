Santos tem semana com o primeiro jogo fora de casa pela Série B; veja programação

Após folga no domingo, o Santos retoma a preparação para o duelo contra o Avaí nesta segunda-feira, às 9h (de Brasília), no CT Rei Pelé.

Esse será o primeiro jogo fora de casa do Peixe pela Série B. Na estreia, com a Vila Belmiro vazia, o Peixe ganhou do Paysandu por 2 a 0, com gols de Pedrinho e Guilherme.

Apesar do triunfo, o Santos teve um desempenho aquém do esperado. Diante do Avaí, a equipe comandada por Carille busca, além dos três pontos, apresentar as melhorias necessárias para fazer uma segunda divisão tranquila.

Com três pontos, o Peixe ocupa a segunda colocação. Já os catarinenses estão na 17ª posição, zerado devido à derrota para o Operário, fora de casa, na primeira rodada.

O confronto, pela segunda rodada da Série B, está agendado para ocorrer nessa sexta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio da Ressacada.