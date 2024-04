Quais os testes Tite já fez Flamengo ao 'perder' jogadores titulares

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Poupar ou não um jogador "não é da vontade do técnico", como explicitou Tite, mas, no trabalho com outros departamentos, o comandante do Flamengo se vê obrigado a fazer mudanças e testes na busca por melhores soluções.

A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas com seis ou sete jogos seguidos. O departamento médico diz que a nossa posição é 'de cuidados' Tite

As ausências no time apontado como titular têm sido comuns nas últimas partidas. Os motivos foram variados, desde quadro viral até indicação do departamento médico em meio ao apertado calendário.

Neste cenário, Tite faz mudanças e observa variações no time. Alguns pontos, inclusive, geraram situações novas e que já passavam pelo imaginário do torcedor.

De la Cruz e Gerson lado a lado no meio de campo é um desses exemplos. O uruguaio, poupado, começou no banco contra o Palmeiras, entrou no segundo tempo, mas não na vaga de Gerson, e sim na do atacante Luiz Araújo.

A comissão ainda não tinha tido um tempo maior para trabalhar essa possibilidade. Gerson voltou a ficar à disposição recentemente, após se recuperar de uma cirurgia no rim, que foi realizada no começo do mês passado.

"Nesse jogo específico, o Gerson entrou por dentro e o De La Cruz com a flutuação, algo que ele já fez na seleção do Uruguai. São jogadores que podem ser utilizados em mais de uma função. Temos esse entendimento do jogo e respeitamos o que o jogo pede", explicou o auxiliar César Sampaio.

A flutuação citada por Sampaio é um trunfo. Arrascaeta foi poupado contra o São Paulo e, na ocasião, De la Cruz atuou mais à frente em um meio de campo formado por ele, Pulgar e Allan.

Há também um olhar para os mais jovens. Jogadores como Victor Hugo, Igor Jesus e Lorran passam a ganhar espaço neste rodízio.

Sem Pedro, Carlinhos fez o primeiro jogo como titular. Ele tinha jogado alguns poucos minutos contra o Atlético-GO e voltou a ser acionado, mas ainda busca maior entrosamento. Vale lembrar que Gabigol, que poderia ser opção na posição, cumpre suspensão após ser condenado por tentativa de fraude no exame antidoping.

Varela já atuou na lateral esquerda, oposta à de origem. A mudança foi no clássico com o Vasco em fevereiro, pelo Carioca. Neste caso, ela foi provocada por um problema com Ayrton Lucas, que apresentou um quadro de gastroenterite. Viña ainda não tinha chegado ao clube.

Bruno Henrique foi titular contra o Palmeiras. Ele foi a opção imediata com a lesão de Everton Cebolinha, que vinha atuando no setor. O camisa 27 já tinha atuado contra o São Paulo, desta vez, quando Luiz Araújo foi poupado.

Prioridades e ruídos

Tite já declarou ser "humanamente impossível" manter a equipe quarta e domingo por conta do calendário puxado. Neste mesmo mote, disse que conversaria com a diretoria sobre prioridades na temporada.

A declaração, porém, não caiu bem entre torcedores e foi debatido internamente. Em entrevista coletiva, o vice de futebol, Marcos Braz, disse que todos haviam entendido o posicionamento, mas ressaltou que a determinação do presidente, Rodolfo Landim, é a de entrar para brigar por todos os títulos.

O treinador, posteriormente, "corrigiu a rota". Em nova entrevista, Tite se explicou, mas pediu "coerência e sensatez".

Em todos os campeonatos nós trabalhamos, treinamos, para conquistar tudo. E eu, como torcedor, também gostaria que meu time conquistasse tudo, mas eu não sou mentiroso. Muito difícil essas conquistas. Se é para fazer média, eu não vou fazer isso. Vamos lutar? Claro que vamos, mas calma. Um pouco de discernimento, de coerência e sensatez Tite, após vitória sobre Atlético-GO

