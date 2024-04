Presidente do Barcelona cogita pedir repetição de jogo contra o Real por suposto erro do VAR

Joan Laporta, presidente do Barcelona, não ficou nada satisfeito com o uso do VAR no clássico contra o Real Madrid, disputado no último domingo. Em pronunciamento pelos meios de comunicação do clube catalão, o dirigente não descartou pedir a repetição do confronto.

O lance que mais gerou reclamação de Laporta aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Lamine Yamal finalizou ao gol e, segundo o VAR, a bola não teria cruzado a linha do gol por inteiro. O presidente pediu ao Comitê Técnico de Arbitragem da Federação Espanhola de Futebol as imagens e os áudios da decisão do VAR na jogada.

"Se uma vez analisada esta documentação, o clube entender que houve um erro na revisão do incidente, tomaremos todas as medidas disponíveis para reverter a situação , sem descartar, obviamente , qualquer ação legal necessária. Foi um gol legal, vamos seguir em frente e não descartamos pedir que o jogo seja repetido, assim como aconteceu em outro jogo na Europa devido a um erro do VAR", revelou.

O dirigente ainda comentou dos outros jogos na temporada em que o Barcelona foi prejudicado e o Real Madrid favorecido pela arbitragem, o que seria a explicação para a larga vantagem de pontos dos merengues na tabela do Campeonato Espanhol.

O El Clásico terminou com vitória do Real Madrid por 3 a 2. O clube catalão até chegou a abrir 2 a 1 no placar, mas sofreu o gol da virada aos 46 minutos da etapa complementar.

Veja o pronunciamento completo de Joan Laporta

"Como presidente do FC Barcelona, ??gostaria de expressar a minha insatisfação no dia seguinte ao uso indevido de uma ferramenta como o VAR em um dos os jogos mais importantes do calendário global.

Como bem sabem, nunca fui um grande defensor do VAR porque acredito que, da forma como é aplicado, tira a espontaneidade do futebol. Mas o que sou a favor é que, agora que o temos, utilizemos sempre para evitar erros que podem levar a decisões injustas.

Nesta aparição que estou fazendo, não só estou reunindo a infelicidade dos torcedores do Barça com a gestão do VAR de ontem, mas também, estou destacando o fato de que mesmo sendo uma ferramenta que tem sido usada há muito tempo, ao mesmo tempo, continua a criar confusões com critérios contraditórios de acordo com jogos e equipes. O FC Barcelona também gostaria de destacar o poder da nossa competição e que somos bem-sucedidos e seguidos por milhões de torcedores em todo o mundo, mas não podemos ficar isentos de críticas quando o uso do VAR prejudica nosso produto.

Compreendemos a dificuldade enfrentada pelos árbitros, mas é por essa razão que existem ferramentas (como o VAR) que deveria ajudar a competição a ser mais justa e não o contrário. Ontem, houve vários incidentes discutíveis, mas entre todos eles há um que é crucial e pode mudar o resultado do jogo. Refiro-me ao 'gol fantasma' de Lamine. Como clube, queremos ter certeza do que aconteceu e é por essa razão que faremos um pedido imediato ao Comitê Técnico de Arbitragem da Federação Espanhola de Futebol para uma coleção abrangente de imagens e áudio da jogada.

Se uma vez analisada esta documentação, o clube entender que houve um erro na revisão do incidente, tomaremos todas as medidas disponíveis para reverter a situação, sem descartar, obviamente , qualquer ação legal necessária. Foi um gol legal, vamos seguir em frente e não descartamos pedir que o jogo seja repetido, assim como aconteceu em outro jogo na Europa devido a um erro do VAR. Por fim, gostaria de sublinhar que apesar do nosso foco nessa jogada, também discordamos de vários outros que ocorreram durante o jogo e que poderiam ter sido revistos usando o VAR

Sócios e adeptos do Barça: a posição do clube não é sem fundamento nem vantajosa, É simplesmente uma ação que devemos tomar em relação à situação que vivemos de indefinição e por termos sofridos diversas vezes, ao longo desta temporada, decisões equivocadas em relação ao que aconteceu no campo de jogo, que nos prejudicaram, e outras que beneficiaram nosso rival. Somadas, ambas mostram essa distância de pontos que existe hoje no topo da tabela de classificação de LALIGA".