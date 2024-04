Palmeiras terá semana com jogo na altitude pela Libertadores e se preocupa com parte física

Depois de empatar em 0 a 0 com o Flamengo, neste domingo, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já mudou de chave. Agora, o foco é na Libertadores.

Na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Verdão visita o Independiente del Valle, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio. O jogo será no Complejo Independiente del Valle, que fica 2.850 metros acima do nível mar.

Em meio a intensa rotina de jogos, o técnico Abel Ferreira deixou clara a sua preocupação com a parte física do seus atletas, ainda mais porque os rivais vão ter mais dias de descanso. A última partida do Del Valle foi na quinta-feira.

"Nosso adversário jogou na quinta e nós domingo e ainda temos uma viagem de seis horas. É fundamental a recuperação, o descanso e a nutrição. Sem tempo para treinar, temos que nos recuperar. Que tempo eu tenho para treinar? Nosso adversário jogou na quinta. Você acha que tem alguma vantagem para eles ou para nós? Acho que é senso comum", contou.

"É fundamental caprichar na recuperação. Mas não há milagres. Todos temos limites. O limite é olhar para os nossos jogadores. Se tivermos que trocar 11, vamos trocar 11", finalizou.

Após enfrentar o Del Valle pela Libertadores, o Palmeiras terá um clássico contra o São Paulo pela frente. O Choque-Rei será na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Morumbis, pela quarta rodada do Brasileirão.