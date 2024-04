Palmeiras recorre a suplemento para amenizar 'viagem que Guardiola não faz'

Do UOL, em São Paulo (SP) e no Rio de Janeiro (RJ)

O Palmeiras tem utilizado em suplemento especial para se preparar para enfrentar o Independiente del Valle (EQU) na altitude de 2.850m de Quito (EQU).

O goleiro Weverton revelou a orientação do departamento de nutrição do Palmeiras após o empate contra o Flamengo. Segundo ele, a suplementação já ocorre há dez dias.

O segredo para performar com consistência é o sacrifício que se faz para se preparar bem em poucos dias. Mudar a mentalidade de uma semana para a outra. A gente vai jogar na altitude, sabe quanto é difícil. A gente vem há 10 dias no suplemento diferente com a nossa nutricionista para se preparar e tentar amenizar o máximo os efeitos da altitude. E chegar lá e fazer o que a gente sabe de melhor. Competir e lutar pela vitória, sabendo das dificuldades

Viagem que "nem Guardiola faz"

O técnico Abel Ferreira mais uma vez citou Pep Guardiola, treinador do Manchester City (ING), para falar sobre o desgaste do seu time. O português já projetou o confronto contra o Independiente del Valle, marcado para quarta-feira (24).

Abel comentou as queixas recentes de Guardiola sobre tempo para treinar e colocou um agravante na situação ao trazer para o Verdão: as viagens. O português afirmou que o treinador do City não precisa fazer viagens tão longas quanto o Palmeiras fará na Libertadores.

O que disse Abel

"Nosso adversário jogou quinta-feira. E nós jogamos domingo. Temos uma viagem pela frente de seis horas. Eu gostaria que vocês ouvissem com atenção sobre o que o Guardiola falou nas últimas coletivas sobre ter dois, três dias de descanso. E digo ao Guardiola: se ele se queixa com o campeonato que tem, se vier aqui para competir no Brasil, com a quantidade de viagens que temos que fazer... Ele não faz nenhuma viagem de seis horas para ir jogar a Liga dos Campeões. Dificilmente fará. Aqui fazemos 3h, 3h30... faremos de seis horas agora."

"Ele fala que é fundamental a recuperação, o descanso, a nutrição, por isso temos duas nutricionistas, a Mirtes e a Elaine. Sem tempo para treinar, temos que nos recuperar. Guardiola disse: 'Que tempo eu tive para treinar para este jogo?'. Eu faço a pergunta: Que tempo eu tenho, com viagem no meio, para treinar para jogar contra o Del Valle. Jogamos no domingo e o adversário jogou na quinta. Vocês acham que tem vantagem? É senso comum. Fundamental capricharmos na hidratação, na suplementação, no recovery. Mas não há milagres. Todos temos limites. O limite é olhar para os nossos jogadores. Se tivermos que trocar 11, vamos trocar 11. Há coisas que temos que aceitar."

"O Murilo saiu porque não há milagres. Ele fez sinal para o banco. Tivemos que tirar. O que me preocupa não é os nossos adversários. É o tempo que temos para recuperar, porque isso tem interferência na qualidade do jogo. Isso é o que mais me preocupa agora."