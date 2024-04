Milton Cruz resgata 'esquecidos' por Carpini e dá novas opções a Zubeldía

O interino Milton Cruz resgatou jogadores que vinham sendo pouco utilizados por Thiago Carpini na vitória do São Paulo por 3 a 0 contra Atlético-GO, fora de casa, pelo Brasileirão, e deixa novas opções para o técnico argentino Luis Zubeldía, que assume o cargo hoje (22).

O que aconteceu

O zagueiro Alan Franco começou jogando no lugar de Ferraresi e foi um dos melhores em campo em Goiânia. Ele recebeu nota 7,8 do site especializado FootStats, a segunda maior do São Paulo, só atrás de Luciano (8,3).

Reforço para 2024, o meio-campista Bobadilla também ganhou oportunidade e substituiu Alisson no segundo tempo. O paraguaio não vinha tendo muitas oportunidades com Carpini e ainda não havia atuado no Brasileirão.

Três na defesa e três na frente

Milton Cruz manteve o time com três zagueiros, mas escalou três atacantes: Luciano, André Silva e Calleri. Deu certo. A equipe não tomou sustos, teve atuação segura no meio e o trio se destacou na frente.

Calleri fez de cabeça em cruzamento de André Silva, e Luciano marcou em pênalti sofrido por ele mesmo. Os três se entenderam bem e tiveram notas acima de 7 no FootStats.

Coloquei o Alan no lugar do Ferraresi e o Pablo Maia e o Alisson lado a lado, com o André na frente. É um cara que briga, precisávamos de alguém para o jogo de choque. Dar os parabéns aos jogadores pelo empenho, acho que se a gente jogar sempre assim, vamos buscar alguma coisa grande esse ano. Milton Cruz, após vitória do São Paulo

Zubeldía assume com novas opções

Anunciado no sábado (20), Luis Zubeldía assistiu à partida em Goiânia e viu o São Paulo apresentar novas opções com Milton Cruz. O resgate de atletas (como Alan Franco e Bodabilla) somado à mudança no sistema de jogo (com André Silva titular) refrescaram o time para a chegada do novo treinador.

Zubeldía assume hoje e já tem a missão de comandar o São Paulo em jogo fora de casa pela Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil, na quinta (25). O treinador conhece bem o adversário, já que foi campeão equatoriano pelo seu último clube, a LDU.

Segundo Milton Cruz, Zubeldía vai assumir um time "forte e unido" e com o retorno de nomes de peso no elenco. Interino contra o Atlético-GO, agora ele volta a ser assistente técnico na comissão técnica do São Paulo.

Zubeldía vai encontrar uma equipe bem unida, forte, um elenco muito bom, os jogadores se gostam. Vai encontrar um time forte, voltando Lucas, Rafinha, Rato, James.

Ele esteve aí vendo a partida. Vamos procurar ajudar ele o máximo possível, da maneira que sempre fizemos com os outros treinadores. Somo funcionários do clube, estamos aqui para ajudar. Já conhecia ele de jogar contra em outras vezes, ele tem sua forma de trabalhar. A gente vai procurar se encaixar com ele e com a comissão. Que ela seja muito feliz aqui. Milton Cruz, após vitória do São Paulo