Milton Cruz dá boas-vindas a Zubeldía e diz como novo técnico irá encontrar o São Paulo

A partir desta segunda-feira, o São Paulo esquece o passado com Thiago Carpini e dá início a uma nova era. A equipe agora será comandada por Luis Zubeldía e espera voltar rapidamente aos trilhos.

O novo treinador foi anunciado no último sábado, mas já iniciou seu trabalho no domingo. Ele viajou a Goiânia com a diretoria e acompanhou a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, no Antônio Accioly, pelo Campeonato Brasileiro. O time foi comandado pelo interino Milton Cruz.

Após o jogo, o auxiliar deu boas-vindas ao técnico argentino. Milton, que tem uma longa história no São Paulo, disse como Zubeldía encontrará o clube neste primeiro momento.

"Acho que ele vai encontrar uma equipe bem unida e muito forte. Nosso elenco é muito bom, pessoas que se gostam, acho que isso é importante. Ele vai encontrar um time forte, agora voltando aí o Lucas, o Rafinha, Rato, o James que está lá também e vai nos ajudar. Vai encontrar uma equipe coesa, firme, que ganhou um jogo e tirou aquele peso, né. É sempre importante você ganhar. Espero que ele seja feliz aqui conosco, o que ele precisar, vamos ajudar", afirmou o interino.

Zubeldía, campeão da Sul-Americana com a LDU no ano passado, firmou um contrato com o clube até 2025 e trouxe cinco profissionais para sua comissão: os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano.

O argentino iniciou sua carreira em 2008, com apenas 27 anos de idade, à frente do Lanús. Ele precisou abandonar a sua carreira como jogador de futebol profissional em virtude de uma grave lesão no joelho.

Zubeldía chega ao São Paulo com a missão de afastar a má fase da equipe. Ele comandará o primeiro treino no CT da Barra Funda nesta segunda-feira, mas, antes disso, será apresentado à imprensa.

Na quinta-feira, o argentino já estará à beira do gramado para o jogo contra Barcelona de Guayaquil-EQU, pela Copa Libertadores, no Equador. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.