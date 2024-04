'Mais do que um protesto', diz Rayssa sobre movimento contra o assédio

Durante o tapete vermelho do Prêmio Laureus, Rayssa Leal falou sobre o gesto que marcou o protesto no futebol feminino contra o técnico Kleiton Lima.

O que aconteceu

Pouco antes de partir para a competição da SLS no fim de semana, Rayssa Leal posou para fotos com as mãos na boca. O gesto foi uma demonstração de apoio aos protestos contra a denúncia de assédio no Santos.

As mulheres têm que apoiar as meninas que sabem o esporte, independente do que seja, se seja esporte ou se seja na vida mesmo, a gente tem que apoiar e a gente tem que começar a olhar mesmo pra tudo que tá acontecendo, então não é só um protesto, é tipo, é bem mais que isso.

Rayssa Leal.

Jogadoras que atuam no Campeonato Brasileiro se manifestaram da mesma forma em meio a denúncias contra Kleiton Lima

Novidade em Paris?

A menos de 100 dias para as Olimpíadas de Paris, Rayssa Leal prometeu novidades nas manobras que deve fazer durante a competição.

Cada dia a gente aprende uma manobra nova, porque o skate é meio que isso, toda hora a gente vai tentar uma manobra, encaixa outra sem querer e aí a gente começa a aprender essa novidade. Então, com certeza vocês vão ver manobras muito doidas, que a gente não está soltando os campeonatos ainda.

Rayssa Leal

A brasileira está focada para lutar não só por uma medalha, mas pela medalha de ouro.