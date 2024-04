Luisa Baptista cobra justiça 4 meses após acidente: 'Demorando a ser feita'

A triatleta Luisa Baptista compartilhou um post em suas redes sociais mostrando sua recuperação e cobrando para que a justiça seja feita.

O que aconteceu:

No vídeo, Luísa afirmou que está infeliz pela demora da justiça, mas reforçou que o importante é que ela seja justa e faça seu papel corretamente.

A justiça está demorando para ser feita, mas agora isso não importa desde que realmente seja justa e façam seu papel corretamente, sem aliviar para ninguém.

Ela contou que, apesar de tudo, teve sorte desde o início e que tudo conspirou a seu favor: "Paulo, que não era nem para estar pedalando, mas foi. O celular que não era pra pegar, mas pegou e imediatamente ligou para o Samu".

Luísa agradeceu todos que a ajudaram em todo o processo após seu acidente, dos médicos aos amigos e familiares: "Se estou viva, é graças a todos vocês. E não vejo a hora de retornar".

No final, a triatleta ressaltou que ela está trabalhando para retornar e que dará 110% de si para voltar em breve.

Confira o depoimento completo de Luisa:

SUJEITO DE SORTE

(Desculpem os momentos que cortou meu rosto)

Tive sorte, desde o princípio tudo conspirou a meu favor. E devo agradecer a muita gente.

Paulo, que não era nem para estar no pedal, mas foi. O celular que não era pra pegar, mas pegou e imediatamente ligou para o Samu. A todos que estavam no local do acidente se doando a mim.

Samu pela agilidade e competência.

Dr. Rodrigo Reiff que prestou os primeiros atendimentos no hospital.

A doutora Ludhimilla, que nem me conhecia, mas soube do caso pelas mídias. E com um coração enorme e saber da necessidade da E.C.M.O., levou a máquina até mim e toda uma equipe especializada e pude votar a respirar. Virou minha segunda mãe.

A todos os profissionais da saúde que estiveram envolvidos

Devo agradecer a família de ouro que tenho, principalmente a minha mãe, vc é a pessoa mais forte que conheço e está comigo o tempo todo.

Papai ainda vou te dar muita emoção e muita surra nas pescarias.

Ao Vítor, o melhor a gente de marketing que tenho, que era o responsável pelas minhas brigas diárias na infância.

A Giulia que já considero muito como parte da minha família.

Devo agradecer a todos que fizeram e fazem parte da minha equipe técnica até hoje.

Minha capacidade cardiovascular, muscular e psicológica existe por causa de vocês.

Cali, Miguel, Eduardo, Reinaldo, Fer, Gustavo, Carla, Brett, aos meus amigos (segunda família e irmãos de outras mães) por me tornarem mais fortes e fazerem toda a diferença.

Vittoria, Messias e Kauê, por todas as conversas diárias e todo o incentivo (Danilo você é um santo).

Sesi, COB, CBTri e patrocinadores por continuarem me apoiando e acreditarem no meu retorno.

Se estou viva, é graças a todos vocês. E não vejo a hora de retornar. Tenho certeza que retornarei mais forte e faço questão de voltar pois quero esse companheirismo no dia a dia.

Agradeço a todos os seguidores e pessoas que me acompanharam mandando forças a mim e minha família.

A justiça está demorando para ser feita, mas agora isso não importa desde que realmente seja justa e façam seu papel corretamente, sem aliviar para ninguém. Pois a única pessoa que tem que trabalhar para retornar sou eu e podem ter certeza que farei muito bem.

Relembre o caso:

Em 23 de dezembro, Luisa foi atingida por uma moto enquanto treinava de bicicleta, na Estrada Municipal Abel Terrugi.

Ela sofreu politraumatismo grave, com pneumotórax, traumatismo craniano e fraturas na costela, clavícula e perna. Chegou ao hospital com um choque hemorrágico grave, além de seu coração ter ficado parado por oito minutos.

Em 31 de março, a triatleta recebeu alta da UTI após dois meses em coma.

O motociclista não tinha habilitação e teve sua moto apreendida. Ele sofreu ferimentos médios e foi indiciado por lesão corporal culposa - sem intenção de matar.