Jornal: Xavi pode mudar de ideia e continuar como técnico do Barcelona

O técnico Xavi Hernández ainda está em dúvida e pode permanecer no comando do Barcelona, apesar de ter dito que sairia do clube ao fim da temporada.

O que aconteceu

Diversos veículos da Espanha noticiaram que Xavi quer se reunir com a diretoria e rever sua decisão. Ele tem contrato com o Barcelona até junho de 2025.

Segundo o El País, trabalhadores do clube disseram que Xavi "tem mostrado sinais" de que quer continuar no cargo.

O treinador evitou qualquer comentário sobre seu futuro ontem (21), após a derrota para o Real Madrid. "Não é hora de falar", disse em coletiva de imprensa.

As conversas sobre sua permanência teriam sido retomadas depois da partida e uma das condições de Xavi é ter reforços. No entanto, o Barcelona enfrenta dificuldades por conta do Fair Play Financeiro da La Liga.