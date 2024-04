Inter ganha do rival Milan e conquista título do Campeonato Italiano de forma antecipada

Nesta segunda-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão duelou com o Milan no San Siro e, mesmo com o mando de campo sendo do adversário, venceu por 2 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Francesco Acerbi e Marcus Thuram, enquanto Fikayo Tomori diminuiu.

Assim, com o resultado positivo, o time comandado por Simone Inzaghi chegou aos 86 pontos e conquistou de forma antecipada o vigésimo título Italiano, já que não poderá mais ser alcançado pelo Milan. O adversário, por sua vez, seguiu na vice-liderança, com 69. Embora vença os próximos cinco jogos restantes, alcançará apenas 84 pontos.

A Inter retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Torino, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 10 horas (de Brasília), no Giuseppe Meazza. No mesmo dia e pela mesma rodada, o Milan joga contra a Juventus, dessa vez no Juventus Stadium, às 13 horas (de Brasília).

Os gols

O primeiro da vitória foi marcado por Francesco Acerbi, aos 18 minutos da primeira etapa. O camisa 15 recebeu um ótimo cruzamento de Pavard e, sozinho dentro da área, cabeceou para o fundo das redes.

Já o segundo saiu somente aos 15 da etapa final. Thuram fez boa jogada individual, invadiu a área e bateu firme no canto direito de Mike Maignan.

O Milan diminuiu com Fikayo Tomori, aos 35. Após a bola bater na trave e voltar, o atleta, dentro da pequena área, empurrou para as redes.