Inter bate Milan em clássico e conquista o Campeonato Italiano pela 20ª vez

A Inter de Milão conquistou o 20º título nacional de sua história após bater o Milan por 2 a 1 nesta segunda-feira (22), em San Siro, em partida pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. Francesco Acerbi e Marcus Thuram marcaram os gols dos campeões, enquanto Tomori descontou para os Rossoneri.

O que aconteceu

A Inter entrou em campo precisando ganhar para confirmar o título. Com 14 pontos de vantagem para o rival Milan e seis rodadas restantes, o time de Simone Inzaghi já chegou ao clássico com uma mão na taça. Era questão de saber se o Scudetto viria em cima do maior rival ou não.

A bola parada abriu o caminho em um jogo truncado. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Dimarco cobrou escanteio na área, Pavard desviou e Acerbi, livre na segunda trave, empurrou para as redes. A partida ganhou em emoção após o gol, com o Milan criando em maior volume e a Inter gerando ocasiões mais perigosas.

Thuram fez o gol que assegurou a conquista. O atacante ampliou a vantagem aos 4 minutos do segundo tempo. O camisa 9 recebeu na esquerda, cortou a marcação e bateu rasteiro de fora da área, sem dar chances para o goleiro Maignan. O Milan parecia morto no jogo até descontar com Tomori, de cabeça, aos 35. A defesa da Inter segurou a pressão do rival nos minutos finais.

Confusão nos acréscimos. Theo Hernández deu puxão em Frattesi aos 47 da etapa complementar, e Dumfries foi tirar satisfação. Os dois trocaram empurrões, jogadores de ambas equipes se aglomeraram e o árbitro precisou apaziguar a briga. Cartão vermelho para os laterais de Milan e Inter. Ainda houve tempo para uma nova expulsão acontecer antes do fim do jogo. Calabria agrediu Carlos Augusto em jogada de escanteio e também foi para o vestiário mais cedo.

Uma conquista dominante. A Inter sacramentou o título nacional com 17 pontos de vantagem para o segundo colocado Milan, com cinco rodadas de antecedência. O time de Simone Inzaghi detém o melhor ataque, com 79 gols marcados, e a melhor defesa, com 17 sofridos. À exceção do Sassuolo, que ainda enfrentará no segundo turno, os Nerazzurri ganharam de todos os rivais na Serie A.

Um título simbólico. Na Itália, os clubes podem adicionar estrelas em seu escudo a cada dez títulos nacionais. Apenas Juventus — com 39 títulos —, Inter e Milan — ambos com 19 até esta temporada — conquistaram a honraria no país. O 20º Scudetto garantido hoje dá aos Nerazzurri o direito de colocar a segunda estrela, coisa que o rival de Milão não possui.

Para aumentar a freguesia. A Inter de Milão vem de resultados positivos contra o seu maior rival. A vitória conquistada hoje foi a sexta consecutiva dos Nerazzurri, uma sequência ativa desde janeiro de 2023. No primeiro turno do Italiano, o time de Simone Inzaghi aplicou goleada de 5 a 1.

Base do título em campo. Simone Inzaghi colocou no clássico os melhores jogadores que tinha à disposição, e os nomes têm variado pouco na temporada. Os onze titulares de hoje são justamente os onze atletas com mais jogos como titular nesta temporada.

Ficha técnica - Milan 1x2 Inter de Milão

Competição: 33ª rodada do Campeonato Italiano

Data: 22 de abril de 2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: San Siro, em Milão, Itália

Árbitro: Andrea Colombo

Cartões amarelos: Theo Hernández e Gabbia (Milan); Barella, Lautaro Martínez e Simone Inzaghi (técnico) (Inter de Milão)

Cartões vermelhos: Theo Hernández e Calabria (Milan); Dumfries (Inter de Milão)

Gols: Tomori aos 35' do 2ºT (Milan); Acerbi aos 18' do 1ºT e Thuram aos 4' do 2ºT (Inter de Milão)

Milan: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori e Theo Hernández; Reijnders (Giroud), Adli (Bennacer) e Loftus-Cheek (Chukwueze); Musah (Okafor), Rafael Leão e Pulisic. Técnico: Stefano Pioli

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni (De Vrij); Darmian (Dumfries), Barella (Frattesi), Mkhitaryan, Calhanoglu (Asllani) e Dimarco (Carlos Augusto); Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Técnico: Simone Inzaghi