Gil, Schmidt e João Paulo são os únicos do Santos a jogarem todos os jogos em 2024

Titulares absolutos do Santos, Gil, João Schmidt e João Paulo são presenças certas da equipe na temporada 2024. O trio é o único do elenco a jogar as 17 partidas do ano.

Dentre eles, o goleiro é quem tem a maior minutagem (1.530). O volante e o zagueiro têm respectivamente 1.349 e 1.523.

É válido destacar também Guilherme, Diego Pituca e Joaquim, com 16, Rincón, Pedrinho e Otero, com 15, além de Julio Furch e Felipe Jonatan, com 14.

Ao todo, o Santos disputou 12 jogos na primeira fase do Paulistão, quatro no mata-mata do torneio estadual e um na Série B. No fim do ano, o Peixe terá 54 partidas disputadas.

Após a vitória contra o Paysandu, o Peixe duela contra o Avaí pela segunda rodada da segunda divisão. A bola vai rolar às 20h (de Brasília)