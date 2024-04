Ricciardo pistola, corrida louca e choro de Zhou: as frases do GP da China

Imagem: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

Max Verstappen (Red Bull) levantou mais um troféu na temporada 2024. O holandês venceu o Grande Prêmio da China, que contou com um Daniel Ricciardo (Racing Bulls) irritado e um emocionado Guanyu Zhou (Sauber). O UOL separou as melhores frases da corrida.

Verstappen é só sorrisos

Dono do lugar mais alto do pódio, o piloto da Red Bull celebrou poder "fazer tudo o que quis". O holandês aproveitou para projetar o GP de Miami (EUA), próxima parada do circuito.

Me senti incrível, fomos muito rápidos em todo o fim de semana. Foi muito bom de pilotar, os pneus também, acertamos as relargadas e o carro estava muito bom. Pude fazer tudo o que quis. Esses finais de semana são incríveis, e atingir tudo o que conseguimos é fantástico. Max Verstappen

[O GP de Miami] É uma corrida boa para nós. É uma estratégia geralmente mais simples, mas é uma pista um pouco mais difícil. Mas estou animado, sempre temos finais de semanas malucos lá, deve ser uma etapa trabalhosa.

Ricciardo pistola após abandono

Por outro lado, quem estava sem motivos para sorrir era Daniel Ricciardo, que foi forçado a abandonar a corrida após ser acertado por Lance Stroll. O piloto canadense foi punido com 10s pela FIA por conta do acidente.

Em uma relargada, você precisa prestar o máximo de atenção possível ao carro da frente e não correr nenhum erro bobo, pois não sabemos o que o líder vai fazer, se vai acelerar na curva 14, se vai frear na 15, então você tem de deixar alguma margem. Eu consegui ver todo mundo reduzindo no grampo, então reduzi, mas, obviamente, recebi uma grande pancada de Lance. Vi o replay e ele estava bem embaixo do meu carro, então não foi uma pancada leve. É frustrante quando a corrida é arruinada por outra pessoa. Daniel Ricciardo, à Band

A 'corrida maluca' na China

Carlos Sainz apontou o GP da China como "um pouco maluco". Segundo o espanhol, a disputa com Charles Leclerc, seu companheiro de Ferrari, atrapalhou ambos.

Foi uma corrida um pouco louca. No começo da prova, o que fizemos na largada custou algumas posições a Charles e eu, o que nos custou a corrida. Depois, tentamos seguir a Mercedes, tentamos passar, mas eles pararam e nós paramos depois, colocamos os duros muito cedo e, no último stint, tive que fazer um trecho muito longo, mas, mesmo assim, conseguimos salvar um quinto, que acho que era o máximo que podíamos fazer.

Fernando Alonso (Aston Martin) usou o mesmo termo para definir o GP. O espanhol ainda provocou a FIA por uma punição durante o GP da Austrália, após batida de George Russell (Mercedes.

Foi uma corrida maluca, aconteceu muita coisa conosco ao longo da prova. Fizemos uma grande largada, fomos para o segundo lugar e tivemos algumas boas voltas. As entradas do safety-car não ajudaram nossa estratégia, fizeram com que os outros pudessem cuidar mais dos pneus. Fernando Alonso

Só tínhamos um jogo de pneus duros e, no meio do stint com eles, o safety-car entrou. Então, a estratégia foi embora. Não tínhamos outras opções. Na próxima vez, quando não tivermos corrida sprint, podemos guardar pneus para domingo. Pelo menos, não tivemos nenhuma punição esquisita.

O choro de Zhou

Guanyu Zhou, da Sauber, chora após o GP da China de Fórmula 1 Imagem: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Primeiro piloto chinês na história da Fórmula 1, Zhou não segurou as lágrimas ao final da corrida. O piloto da Sauber terminou na 14ª colocação.