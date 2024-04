Filipinho e Rayssa Leal podem quebrar jejum de 8 anos do Brasil no Laureus

Filipe Toledo, do surfe, e Rayssa Leal, do skate, concorrem ao prêmio Laureus nesta segunda (22), na categoria de Esportes de Ação, em cerimônia que será realizada em Madri (Espanha), às 15h (de Brasília). Se um deles vencer, quebrará um jejum de oito anos do Brasil.

Expectativa

Filipinho está na capital espanhola e Rayssa deve chegar nesta segunda após conquistar o título da etapa da SLS, em San Diego, nos EUA.

Eles disputam com Caroline Marks (EUA, no surfe), Kirsten Neuschafer (África do Sul, na vela), Bethany Shriever (Reino Unido, no BMX) e Arisa Trew (Austrália, no skate).

A última vitória do Brasil foi com o atleta paralímpico Daniel Dias, em 2016, quando venceu o Laureus pela terceira vez.

A gente tem que quebrar esse jejum. A Rayssa e o Filipe são dois nomes muito bons, estamos bem representado. Eles tiveram uma temporada incrível e espero que o Brasil possa conquistar esse prêmio mais uma vez.

Daniel Dias

Ao lado dos ídolos

Filipinho participou de um debate ao lado de outras lendas do esporte, como Nadia Comaneci, ex-ginasta, e três estrelas do atletismo: Michael Johnson, Edwin Moses e Jessica Ennis-Hill. Somados, eles possuem 18 medalhas olímpicas.

O surfista conquistou o bicampeonato mundial nas duas últimas temporadas, mas nesta optou por dar uma pausa na carreira. Se afastou das competições para cuidar de sua saúde mental e ficar mais próximo da família.

"É uma honra estar aqui no Laureus, estou muito feliz de estar ao lado de grandes lendas do esporte. Não tenho arrependimentos da pausa que decidi tomar. Vivi como surfista profissional por 11 anos e se estivesse competindo não teria a possibilidade de estar aqui em Madri", disse.

O brasileiro encontrou e tirou foto com Cafu e diversos esportistas com longa trajetória na carreira. O surfista costuma dizer que "Não é sobre o troféu, mas sobre a jornada para conquistá-lo". Os dois mundiais ele já têm em casa. E agora sonha com o Laureus, um troféu inédito para ele e também para Rayssa.

Prêmio Laureus

A cerimônia será realizada nesta segunda-feira (22) em Madri. Haverá tapete vermelho para recepção dos convidados e diversas estrelas do esporte mundial já confirmaram presença. O evento que é conhecido com o "Oscar do Esporte vai começar às 15h (de Brasília).

Confira a lista completa dos indicados ao Laureus 2024:

PRÊMIO LAUREUS DE MELHOR ATLETA HOMEM DO ANO

Novak Djokovic (Sérvia) Tênis - ganhou três Grand Slams, terminando 2023 com um recorde de 24 títulos.

Mondo Duplantis (Suécia) Atletismo - melhorou duas vezes seu próprio recorde mundial de salto com vara e conquistou seu segundo título mundial

Erling Haaland (Noruega) Futebol - seus 52 gols lideraram a tríplice coroa do Manchester City

Noah Lyles (EUA) Atletismo - venceu os 100, 200 e o revezamento 4 x 100 metros no Campeonato Mundial de Atletismo

Lionel Messi (Argentina) Futebol - recorde da oitava Bola de Ouro e recorde do 44º troféu conquistado

Max Verstappen (Países Baixos) Automobilismo - venceu três campeonatos mundiais consecutivos de Fórmula 1

PRÊMIO LAUREUS DE MELHOR ATLETA MULHER DO ANO

Aitana Bonmatí (Espanha) Futebol - venceu a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol, além da Bola de Ouro

Shericka Jackson (Jamaica) Atletismo - ganhou o ouro nos 200 metros no Campeonato Mundial

Faith Kipyegon (Quênia) Atletismo - primeira mulher a ganhar uma dobradinha nos 1.500 e 5.000 metros no Campeonato Mundial

Sha'Carri Richardson (EUA) Atletismo - medalhas de ouro nos 100 e no revezamento 4 x 100 metros

Mikaela Shiffrin (EUA) Esqui alpino - tornou-se a maior vencedora de todos os tempos em Copas do Mundo

Iga Swiatek (Polônia) Tênis - venceu na França e recuperou o posto de número 1 do mundo no WTA Finals

PRÊMIO LAUREUS DE EQUIPE DO ANO

Equipe da Europa Ryder Cup - Golfe - recuperou o troféu com uma exibição dominante em Roma

Seleção Masculina de Basquete da Alemanha - Campeões da Copa do Mundo da FIBA após vitórias surpreendentes sobre os EUA e a Sérvia

Manchester City (Reino Unido) Futebol - tripla conquista da Premier League, FA Cup e Liga dos Campeões

Oracle Red Bull Racing Formula One Team (Áustria) - segundo título consecutivo de construtores após vencer todas as corridas, exceto uma

Springboks (África do Sul) Rugby - vencedores da quarta Copa do Mundo, um recorde

Seleção Feminina de Futebol da Espanha - Vencedoras da Copa do Mundo na Austrália após um torneio que mudou o jogo

PRÊMIO LAUREUS DE REVELAÇÃO DO ANO

Jude Bellingham (Reino Unido) Futebol - vencedor do prêmio Golden Boy para a nova estrela do Real Madrid

Linda Caicedo (Colômbia) Futebol - disputou a Copa do Mundo sub-17, sub-20 e sênior no mesmo ano

Coco Gauff (EUA) Tênis - seu primeiro título de Grand Slam foi no US Open, aos 19 anos

Qin Haiyang (China) Natação - venceu as provas do nado peito (50, 100 e 200 metros) no Campeonato Mundial

Josh Kerr (Reino Unido) Atletismo - surpreendeu o favorito Jakob Ingebrigtsen ao vencer o título mundial nos 1.500 metros

Salma Paralluelo (Espanha) Futebol - vencedora do prêmio FIFA Young Player Award de melhor jogadora jovem da Copa do Mundo

PRÊMIO LAUREUS DE RETORNO DO ANO

Simone Biles (EUA) Ginástica - após uma ausência de dois anos, voltou a ganhar quatro medalhas de ouro no Campeonato Mundial

Sébastien Haller (Costa do Marfim) Futebol - recuperado do diagnóstico de câncer para retornar ao Borussia Dortmund

Katarina Johnson-Thompson (Reino Unido) Atletismo - ganhou o ouro no heptatlo no Campeonato Mundial após várias lesões

Siya Kolisi (África do Sul) Rugby - recuperou-se de uma lesão no LCA para levar seu país à glória na Copa do Mundo

Jamal Murray (Canadá) Basquete - depois de 18 meses afastado, ganhou o campeonato da NBA com o Denver

Markéta Vondrousová (República Tcheca) Tênis - venceu Wimbledon como jogadora não cabeça de chave após uma série de lesões

PRÊMIO LAUREUS DE MELHOR PARATLETA DO ANO

Simone Barlaam (Itália) Natação - seis medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica

Danylo Chufarov (Ucrânia) Natação - dois recordes mundiais, três medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica

Diede de Groot (Países Baixos) Tênis - terceiro Grand Slam consecutivo no calendário do tênis em cadeira de rodas

Luca Ekler (Hungria) Atletismo - medalhas de ouro nos 200 e 400 metros, além de salto em distância, no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico

Nicole Murray (Nova Zelândia) Ciclismo - campeã na estrada e na pista em 2023

Markus Rehm (Alemanha) Atletismo - sexto título mundial e 14º recorde mundial no salto em distância

PRÊMIO LAUREUS DE MELHOR ATLETA NOS ESPORTES DE AÇÃO DO ANO

Rayssa Leal (Brasil) Skate - ouros nas ruas em três grandes campeonatos em 2023

Caroline Marks (EUA) Surfe - primeiro título mundial para uma estrela em ascensão

Kirsten Neuschafer (África do Sul) Vela - primeira mulher a vencer uma regata solo de volta ao mundo passando por três grandes cabos

Bethany Shriever (Reino Unido) BMX - recuperou seu título mundial em Glasgow

Filipe Toledo (Brasil) Surfe - defendeu seu título mundial na Califórnia

Arisa Trew (Austrália) skate - jovem de 13 anos é a primeira skatista a aterrissar o 720 em uma competição

PRÊMIO LAUREUS ESPORTE PARA O BEM

Programas indicados por um painel de seleção especializado; a Laureus Academy seleciona o vencedor