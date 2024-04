Corinthians x Ferroviária: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro feminino

O Campeonato Brasileiro feminino segue a todo vapor. Na noite desta segunda-feira, o Corinthians encara a Ferroviária em um clássico paulista. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sexta rodada da competição.

Onde assistir



O confronto terá transmissão do canal por assinatura SporTV.

Situação na tabela

Corinthians: As 'Brabas' são as atuais líderes da competição, com 15 pontos conquistados. Foram cinco vitórias em cinco jogos até aqui.

Ferroviária: As 'Guerreiras Grenás' figuram na quinta colocação, com 11 pontos. São três vitórias e dois empates no torneio.

Último treino da semana concluído ?? Amanhã é dia das Brabas na @NeoQuimicaArena, diante da Ferroviária. Compre o seu ingresso em: https://t.co/Ks0lBQxZ6A. As Brabas precisam da Fiel nas arquibancadas ? pic.twitter.com/omx2bQLmjD ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) April 21, 2024

Prováveis escalações

Corinthians: Nicole; Yasmim, Érika, Mariza e Letícia Santos; Yaya, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Tamires, Gabi Portilho e Millene



Técnico: Lucas Piccinato

Ferroviária: Luciana; Barrinha, Luana, Rafa Soares e Daiane; Duda Santos, Micaelly e Miriam Cris; Aline Gomes, Neném e Mylena Carioca



Técnica: Jéssica de Lima

Arbitragem



Ruthyanna Camila Medeiros da Silva apitará o duelo. Izabele de Oliveira e Juliana Vicentin Esteves serão as assistentes.