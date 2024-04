Bidon volta a ter minutos após três jogos e pode acirrar disputa por vaga de Maycon no meio-campo

Na noite do último sábado, o Corinthians acabou sendo derrotado pelo Red Bull Bragantino, por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Este foi o terceiro jogo consecutivo sem vitória do Timão na competição nacional.

Apesar do momento negativo no Brasileirão, o torcedor corintiano teve uma boa notícia no último sábado. O jovem Breno Bidon voltou a ganhar minutos com o técnico António Oliveira após três partidas sem ter sido utilizado pelo português.

No duelo contra o Red Bull Bragantino, o volante novamente começou no banco de reservas e viu Fausto Vera ocupar o lugar de Maycon no 11 inicial. Foi apenas aos 39 minutos do segundo tempo que o jovem foi chamado pelo treinador e entrou em campo para substituir o argentino.

No entanto, mesmo com o pouquíssimo tempo no gramado em Bragança Paulista, Bidon mostrou sinais de que pode acirrar a disputa para ocupar a vaga deixada por Maycon no meio-campo corintiano.

O volante rompeu o ligamento anterior cruzado (LCA) do joelho direito e pode desfalcar a equipe pelo resto da temporada. O camisa 7 era titular absoluto de António Oliveira e até cresceu de produção com a chegada do português, mas agora terá que focar em seu processo de recuperação.

Essa, porém, não é a primeira vez que Maycon lidou com um problema físico na temporada. Anteriormente, sofreu uma contusão muscular na coxa durante o aquecimento da partida contra o São Bernardo, ainda pela segunda fase da Copa do Brasil.

Na ocasião, o escolhido para substituir o volante foi justamente Bidon, que encantou a Fiel Torcida no confronto. De acordo com o Sofascore, a joia corintiana realizou dois cortes, duas interceptações, um desarme, bloqueou uma finalização e, ainda, teve 80% de acerto nos passes.

No jogo seguinte, a estreia da Sul-Americana contra o Racing-URU, o volante foi novamente titular ao lado de Raniele. No entanto, como é comum entre os jovens atletas, oscilou e não conseguiu repetir o mesmo desempenho.

Após o duelo da Sula, António Oliveira optou por sacar Bidon do time titular e decidiu testar outras opções para o lugar de Maycon. Fausto Vera, então, foi o escolhido e esteve no 11 inicial em duas partidas. Depois, na derrota para o Juventude, o treinador testou outra formação, com Igor Coronado e Garro juntos na criação, e somente Raniele de volante.

Foi durante este período de testes que Breno Bidon 'sumiu' dos jogos. Contra o Nacional-PAR pela Sul-Americana, e diante de Atlético-MG e Juventude pelo Brasileirão, a promessa alvinegra não teve nem um minuto em campo, sendo que esteve à disposição em todos eles no banco de reservas.

A ausência de Bidon pode ser explicada, entre muitos fatores, pelo retorno de Paulinho. Após voltar de grave lesão, o volante entrou em todos os jogos do Corinthians e, inclusive, saiu do banco em todos os confrontos que o jovem jogador não atuou.

Apesar de Bidon pedir passagem, fica a cargo de António decidir quem será o titular definitivo na vaga de Maycon. Com esse desafio em mãos, o Timão entra em campo nesta terça-feira para encarar o Argentinos Juniors. A bola rola às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo F da Sul-Americana.