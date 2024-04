Bernardinho comanda 1° treino em volta à seleção e alerta: 'Prazo é curto'

O técnico Bernardinho voltou ao comando da seleção brasileira masculina de vôlei e já fez um alerta voltado aos Jogos Olímpicos de Paris.

O que ele disse

Estou de volta a Saquarema, assumindo de forma prática o comando da seleção masculina. Estamos iniciando um trabalho que, a curtíssimo prazo, visa os Jogos de Paris. Parte do grupo já está aqui, com muita disposição, muita energia. O prazo é curto e temos que fazer o nosso máximo, da melhor maneira possível. Bernardinho

O que aconteceu

A seleção se apresentou hoje (22) no Centro de Treinamento da CBV e Bernardinho comandou seu primeiro treino. Ele retornou à equipe após oito anos.

O treinador tem pela frente as disputas da Liga das Nações e dos Jogos Olímpicos, que acontece de julho a agosto.

Semana passada Bernardinho convocou os jogadores para os treinos visando a Liga das Nações 2024. O Brasil estreia no dia 21 de maio, contra Cuba, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.