Alerta ligado: Corinthians não tinha início tão ruim no Brasileirão desde 2012

Na noite do último sábado, o Corinthians conheceu sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Timão foi superado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada da competição nacional.

O resultado do último sábado ligou um sinal de alerta no Timão. O clube chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão e atingiu uma 'marca' negativa. O Alvinegro paulista não tinha um início tão ruim no torneio desde 2012, há 12 anos.

O ano de 2012 é histórico para o Corinthians - foi nele que o time ergueu a única Libertadores de sua história, o que consequentemente levou a conquista do Mundial de Clubes no fim daquele mesmo ano. No entanto, no Campeonato Brasileiro, a equipe acabou deixando a desejar.

Na ocasião, o Alvinegro acumulou duas derrotas e um empate nas primeiras três rodadas da competição, mesma situação encontrada na atual temporada. Aquele Corinthians de 2012 perdeu para Fluminense e Atlético-MG, além de ter empatado com o Figueirense.

Nem no ano do rebaixamento, em 2007, o clube do Parque São Jorge teve um desempenho tão abaixo. Para efeito de comparação, nas primeiras três rodadas, aquele elenco corintiano venceu duas partidas e empatou uma.

Neste 2024, mesmo com António Oliveira, o Timão ainda não se encontrou no torneio nacional. Na rodada de estreia, empatou sem gols com o Galo com um jogador a mais. Depois, foi derrotado fora de casa pelo Juventude por 2 a 0. Já na última rodada, perdeu novamente, dessa vez por 1 a 0, para o Red Bull Bragantino.

A sequência ruim no Brasileirão deixou a Fiel torcida preocupada com uma possível briga contra o rebaixamento por mais uma temporada. O time tem índice de aproveitamento de apenas 11,1% na competição e somou apenas um ponto de nove possíveis, que podem vir a ser importantes mais para frente.

Além de não ter conquistado nenhuma vitória nesta edição do campeonato, o revés contra o Red Bull Bragantino também chamou a atenção pela falta de efetividade no setor ofensivo. O Timão até criou algumas chances para empatar, mas acabou desperdiçando-as.

Com isso, a equipe alvinegra chegou a mais um feito negativo. Essa foi a primeira vez na era dos pontos corridos que o Corinthians não marcou gols nas primeiras três rodadas do Brasileirão. Do outro lado, a defesa também não se encontra em seu melhor momento, já que foi vazada três vezes até o momento.

Em 2012, o time também não balançou as redes nas duas primeiras rodadas, mas conseguiu fazer um gol no empate em 1 a 1 contra o Figueirense no terceiro jogo. Já em 2007, foram quatro gols marcados nos três primeiros confrontos.

Essa é a segunda pior sequência de resultados do Corinthians nesta temporada. O momento negativo só é superado pelas cinco derrotas seguidas no Campeonato Paulista, quando Mano Menezes ainda estava no comando.

Para se recuperar do baque sofrido nas últimas semanas, o Timão volta a campo nesta terça-feira. Pela terceira rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana, o time enfrenta o Argentinos Juniors, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires.