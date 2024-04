Abel se responsabiliza por queda de rendimento de Veiga no Palmeiras: "Já devia ter tirado"

Multicampeão com a camisa do Palmeiras, Raphael Veiga vem decepcionando os torcedores nos últimos jogos. O meia caiu de rendimento e soma três partidas seguidas sem participar de gols.

Após o empate de 0 a 0 com o Flamengo, neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira foi questionado sobre a fase do camisa 23 e se responsabilizou pela má fase do jogador.

"A culpa é minha. Eu já devia ter tirado o Veiga em dois ou três jogos, mas estou sempre o colocando. A responsabilidade é toda minha. O Veiga pode a qualquer momento pode nos dar coisas. Ele decide jogos. O problema é o treinador que insiste em estar sempre o colocando. Ele precisa descansar. Há dois dias o Veiga não ia jogar. Achei que ele não ia jogar em função da análise que fizemos. Mas a vontade dele de nos ajudar é tanta...", disse.

"Ele é um jogador diferenciado. Eu tenho o Veiga e estamos procurando um reserva a altura. Eu tenho forçado muito o Veiga. Muitas vezes os jogadores estão com 50% de bateria. Ele não está na sua melhor forma e o responsável sou eu. Não há como. Sorte que eu tenho um Núcleo espetacular para recuperar os jogadores", completou.

A última participação de Veiga em tentos foi em 11 de abril, quando deu três assistências na vitória de 3 a 1 sobre o Liverpool-URU, pela Libertadores.

Na temporada, o meia soma 17 jogos, sete gols e quatro assistências.

O Palmeiras volta as suas atenções agora para a Libertadores. O time encara o Independiente del Valle na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio.

Já o próximo compromisso do Alviverde no Brasileirão será no dia 29 de abril, segunda-feira, contra o São Paulo. O jogo será no Morumbis, às 20 horas, pela quarta rodada.