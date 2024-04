"Um jogo duríssimo", define Cuca sobre vitória do Athletico-PR sobre o Inter

O Athletico-PR obteve três pontos preciosos no Campeonato Brasileiro diante do Internacional, considerado uma das grandes forças do país. Para o técnico Cuca, o Furacão soube lidar neste domingo com as dificuldades em campo e manter a cabeça no lugar nos momentos mais importantes da partida.

"Foi uma partida duríssima", afirmou Cuca, que foi além em sua análise. "Um jogo muito estratégico, competitivo. O Inter foi um pouco superior na primeira etapa, nós fomos superiores na segunda parte", emendou.

Na visão de Cuca, os jogadores souberam usar a sintonia com a torcida do Athletico-PR para buscar a vitória em casa contra um rival perigoso. "Temos que parabenizar nossos jogadores, que foram bravíssimos e a torcida certamente está satisfeita com isso", destacou.

Agora, o Athletico-PR volta as atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, enfrenta o Danubio, do Uruguai. O Furacão lidera o grupo E da competição com seis pontos em duas rodadas.