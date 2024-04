Tite diz que levou cusparada no Allianz e cobra respeito: 'É muito feio'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Tite, técnico do Flamengo, fez um breve desabafo ao fim da entrevista coletiva depois do empate sem gols com o Palmeiras, no Allianz Parque. O treinador rubro-negro disse que alvo de uma cusparada e exigiu respeito.

Cusparada é muito feio (...). Está do outro lado, mas age com respeito. Se não, a gente acha que em futebol vale tudo. Não é assim Tite

O que aconteceu

Tite fez questão de falar que o recado não era para a torcida do Palmeiras. Ele direcionou apenas às pessoas que teriam sido as autoras do ato.

O treinador ressaltou o papel educacional que o esporte pode ter. O comandante ponderou que as ofensas são comuns no futebol, principalmente para os treinadores.

"A minha atividade, como técnico, sei que é bastante exposta, e tenho de aguentar, quando vem fora, todas as ofensas possíveis. E não é da torcida do Palmeiras, são de algumas pessoas que, talvez, não tenham a condição de saber que tem um monte de criança que dá para você educar. As ofensas são do jogo, mas cusparada é muito feio. Cusparada é muito feio", disse.

O treinador lembrou a passagem pelo Alviverde. Ele treinou a equipe em 2006 e, à época, assumiu o time na zona de rebaixamento do Brasileiro.

"Só para essas pessoas, não para a torcida do Palmeiras. Eu estive aqui e tenho uma etapa muito bonita e que me orgulho. Nosso trabalho aqui foi digno, que salvou, naquela etapa, o Palmeiras do rebaixamento. Mas essas pessoas não são dignas de serem representantes de uma série de garotos. Nós fomos muito bem recebidos, uma série de garotos que olham a figura do César. Ele é ídolo aqui no Palmeiras, é monstro... Está do outro lado, mas age com respeito. Se não, a gente acha que em futebol vale tudo. Não é assim".