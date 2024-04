Técnico da Seleção, Dorival vai ao Allianz assistir Palmeiras x Flamengo pelo Brasileirão

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior compareceu ao Allianz Parque neste domingo para assistir à partida entre Palmeiras e Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024.

O comandante ficou em uma das tribunas do estádio alviverde.

Dorival Júnior assumiu a Seleção Brasileira em janeiro deste ano, após se destacar no São Paulo. Com ele no comando, o Brasil soma dois jogos, com uma vitória (1 a 0 contra a Inglaterra, em Londres) e um empate (3 a 3 com a Espanha, em Madrid).

Nestes embates, o elenco brasileiro contou com dois jogadores do Palmeiras, o zagueiro Murilo e o atacante Endrick, e um do Flamengo, o zagueiro Fabrício Bruno. Além disso, Leila Pereira, presidente do Verdão, foi chefe de delegação.

Dorival e seus auxiliares estão acompanhando diversos jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Sul-Americana. O objetivo da série de viagem é começar o período de observações para a definir os convocados que vão disputar a Copa América, que será realizada em junho, nos Estados Unidos.

Confira os jogos que foram e serão observados pela comissão técnica da Seleção Brasileira:

Terça-feira (9)

Corinthians x Nacional (PAR) - Sul-Americana

Fluminense x Colo Colo (CHI) - Libertadores

Grêmio x Huachipato (CHI) - Libertadores

Quarta-feira (10)

Internacional x Real Tomayapo (BOL) - Sul-Americana

São Paulo x Cobresal (CHI) - Libertadores

Flamengo x Palestino (CHI) - Libertadores

Atlético Mineiro x Rosario Central (ARG) - Libertadores

Quinta-feira (11)

Palmeiras x Liverpool (URU) - Libertadores

Sábado (13)

Criciúma x Juventude - 1ª rodada do Brasileirão

Fluminense x Red Bull Bragantino - 1ª rodada do Brasileirão

Domingo (14)

Vasco x Grêmio - 1ª rodada do Brasileirão

Athletico Paranaense x Cuiabá - 1ª rodada do Brasileirão

Cruzeiro x Botafogo - 1ª rodada do Brasileirão

Vitória x Palmeiras - 1ª rodada do Brasileirão

Dia 16

Bahia x Fluminense - 2ª rodada do Brasileirão

Dia 17

Grêmio x Athletico Paranaense - 2ª rodada do Brasileirão

Fortaleza x Cruzeiro - 2ª rodada do Brasileirão

Juventude x Corinthians - 2ª rodada do Brasileirão

Flamengo x São Paulo - 2ª rodada do Brasileirão

Dia 20

Fluminense x Vasco - 3ª rodada do Brasileirão

Red Bull Bragantino x Corinthians - 3ª rodada do Brasileirão

Atlético Mineiro x Cruzeiro - 3ª rodada do Brasileirão

Dia 21

Vitória x Bahia - 3ª rodada do Brasileirão

Palmeiras x Flamengo - 3ª rodada do Brasileirão

Athletico Paranaense x Internacional - 3ª rodada do Brasileirão

Atlético Goianiense x São Paulo - 3ª rodada do Brasileirão

Dia 27

Cuiabá x Atlético Mineiro - 4ª rodada do Brasileirão